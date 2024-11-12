Глава Пушкинского округа встретился с жителями в Заветах Ильича

На мероприятии обсудили расчистку пруда на улице Фрунзе, которую провели за счет местного бюджета. Здесь убрали донные отложения, мусор с берега и воды, удалили водную растительность.

«В год стараемся привести в порядок 2-3 водных объекта. Обсудили, как изменился вид пруда. Конечно, такие перемены получили положительную оценку от жителей», - сказал Максим Красноцветов.

Во встрече поучаствовали многодетные семьи из Заветов Ильича. Стало известно, что скоро в микрорайоне установят спортивную площадку для воркаута. Уже идут работы по проекту прокладки системы канализации и водоснабжения к участкам многодетных семей.

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