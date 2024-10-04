Глава Пушкинского округа подарил участникам «Активного долголетия» спортинвентарь

Руководитель муниципалитета приехал не с пустыми руками - он привез активистам подарки и палки для скандинавской ходьбы. Максим Красноцветов отметил, что беседы с участниками клуба всегда проходят с большой теплотой и душевностью, в них поднимаются как актуальные, так и общечеловеческие темы.

«Важно, чтобы внимание к людям серебряного возраста не ограничивалось одним днем», - подчеркнул глава Пушкинского округа.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий - от спорта и танцев до творчества и путешествий.

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