Глава Пушкинского Красноцветов вручил знаки отличия почетным жителям округа
Торжественная церемония, приуроченная к празднованию дней городов, прошла в Пушкинском. Глава округа Максим Красноцветов отметил жителей, который посвятили себя развитию муниципалитета.
Глава округа Максим Красноцветов, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и активисты «Единой России» вручили активным жителям знаки отличия и благодарственные письма.
«Наш муниципалитет - один из крупнейших округов Московской области. В нем трудятся, строят семьи, воспитывают детей порядка 300 000 жителей. История округа неразрывно связана с людьми - врачи, педагоги, волонтеры, работники сферы ЖКХ, спасатели, сотрудники внутренних дел. Благодарю каждого за ответственность, идейность и работоспособность», - подчеркнул Максим Красноцветов.
На торжественном вечере отдельно отметили ветеранов и почетных жителей. Глава Максим Красноцветов подчеркнул, что перед округом стоят сложные цели и задачи. Они будут достигнуты.
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