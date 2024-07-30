Глава Пушкино Красноцветов проверил ремонт котельной в Ивантеевке

В постоянном режиме в Пушкино проводятся встречи с представителями ресурсоснабжающих организаций, чтобы качественно подготовить городского округ к новому отопительному сезону. Максим Красноцветов выехал на объект в Ивантеевку. Он оценил текущую готовность котельной.

«Котельная введена в эксплуатацию в 1966 году. В этом году на объекте проводятся работы по ремонту котла, ремонту питательного насоса, капитально ремонтируются участки тепловых сетей. По Центральному проезду проводится перекладка трубопроводов теплосети. Работы серьезные, все это позволит повысить качество подаваемого ресурса в осенне-зимний период», - поделился Максим Красноцветов.

Подготовку в Пушкино проводят на всех 127 котельных. Работы идут по графику. Всего на территории округа работают 32 теплоснабжающие организации, а также семь предприятий по водоснабжению и водоотведению.

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