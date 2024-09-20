20 сентября 2024, 14:07

Глава Подольска встретился с сотрудниками кабельного завода

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Сотрудники администрации и депутаты провели встречу в формате выездной администрации на предприятии «СПКБ Техно» в Подольске. На ней обсудили модернизацию теплового хозяйства и содержание многоквартирных домов.

С сотрудниками завода по производству огнестойких кабельных линий встретились глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, депутат Мособлдумы Павел Максимович, а также профильные специалисты и руководители ресурсоснабжающих предприятий.

Рабочих интересовали темы транспорта, экологии, строительства, дорожного хозяйства и развития территорий.

«Вопросы, связанные с модернизацией теплового хозяйства и работой „УК Подольск“, тревожат подавляющее число наших жителей. На состояние подвалов пожаловались жители домов на улице Ленинградской и Красногвардейском бульваре. Договорились, что в ближайшие дни специалисты управляющей организации приедут в эти МКД с проверкой», - прокомментировал Григорий Артамонов.

Отметим, что такие встречи будут регулярно проходить на разных предприятиях округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Строительство Депутаты
20 сентября 2024, 14:07
Забег ко Дню города проведут в Подольске 5 октября
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Взрослые и дети смогут поучаствовать в забеге ко Дню Подольска. Он пройдет в Дубровицком лесу 5 октября.

На лыжероллерной трассе проведут детский забег на 800 метров и взрослый на пять километров. На них ждут участников с шести лет.

Бегуны получат стартовые пакеты, поучаствуют в разминке. Далее состоятся детские старты, в 10:00 общий забег для тех, кому исполнилось 16 лет и старше. Победители получат призы.

Отметим, что в июле в Дубровицком лесу создали сеть пешеходных дорожек, смотровую площадку, установили освещение и навигацию, скамейки и урны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Спортсмены Подольск
20 сентября 2024, 13:57
Турпоток в Подмосковье вырос на 7% в 2024 году
Министерство культуры и туризма Московской области
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В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги программы «Лето в Подмосковье» 2024 года. В этом году для отдыха жителей открыто 194 парка, более 200 водоемов, около 90 рыболовных мест, 19 объектов экстремального туризма, восемь аэроклубов и 22 яхт-клуба.

Турпоток в Подмосковье вырос на 7%, достигнув 8,8 миллиона человек. В ведомстве сообщили, что летом работало более тысячи отелей и 89 глэмпингов. Отмечается, что Подмосковье лидирует в России по числу глэмпингов, опережая Краснодарский край и Ленинградскую область.

За три месяца прошло 13 крупных фестивалей, среди которых театральный фестиваль «Мелиховская весна», музыкальный фестиваль Чайковского и «Джазовые сезоны». Среди новых мероприятий - фестиваль «Достоевский. Путешествие в Зарайск» и «Мотофристайл». Также состоялся фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» в Сергиево-Посадском округе, который привлек более трех тысяч человек.

Всего в Подмосковье летом 2024 года прошло свыше 24 тысяч культурных и спортивных мероприятий, которые посетили сотни тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Туризм
20 сентября 2024, 13:55
Профсоюз медиков в Подольске собрал гумпомощь приехавшим из Курской области
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Более 300 килограммов гуманитарной помощи доставил приехавшим из Курской области жителям профсоюз работников здравоохранения в Подольске. В посылку вошли бытовые принадлежности и питание для младенцев.

Гумпомощь доставили в пункт временного размещения «Мечта». Всего за месяц сотрудники областного комитета профсоюза работников здравоохранения собрали около 4000 килограммов груза.

«Мы постоянно на связи с директором „Мечты“, поэтому все поставки гуманитарной помощи делаются предметно. Закупается именно то, в чем есть необходимость», - сказала председатель горкома профсоюза работников здравоохранения Подольска Людмила Сидоркина.

В этот раз в посылку вошли моющие средства и средства личной гигиены, стиральные порошки и губки, детское питание. В сборе поучаствовали горкомы профсоюза из Ленинского, Можайского, Серпуховского, Чеховского районов, а также члены профсоюза из роддомов Видного и Балашихи, онкодиспансера из Домодедова, «Мособлфармации» и Фонда обязательного медицинского страхования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Курская область
20 сентября 2024, 13:45
Автобусный маршрут до новых школы и детсада запустили в Подольске
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Маршрут № 530К запустили в Подольске до жилого комплекса «Новая Щербинка». Там построили детский сад и школу. Теперь жители смогут без проблем добираться до нужных объектов.

Запустить дополнительный маршрут в Подольске решили после возведения новых детского сада и школы. Кроме того, после обращений пассажиров корректируют и расписание движения автобусов.

Так, на маршруте № 1041 расписание изменили, чтобы дети своевременно добирались до школы.

«Запущен маршрут № 530К в ЖК „Новая Щербинка“. Также этим летом автопарк получил 12 новых комфортабельных автобусов от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сейчас они работают на маршрутах № 21, 51, 520, 1045. На днях под крыло предприятия от частных компаний перешли и № 530А, 1231К. Здесь необходимо усилиться по количеству техники», - прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Глава муниципалитета отметил, что в планах продолжать совершенствовать работу муниципального перевозчика. Скоро запустят два новых маршрута «Подольского троллейбуса». Для этого закупят 12 единиц новой техники.

Перевозки организуют и по обновленной автодороге Дубровицы - Луковня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Школы Автобусы

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