Глава Подольска встретился с родными воинов-интернационалистов

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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На неформальной встрече за чашкой чая обсудили важные для семей вопросы: порядок на воинских захоронениях, улучшение жилищных условий, организация транспорта и мероприятий для матерей и вдов погибших бойцов.

«Мне очень важно, чтобы мы с вами были в постоянном диалоге: и с точки зрения военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, и со стороны помощи семьям военнослужащих», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Председатель общественной организации «Подолье» Ольга Смакина поблагодарила главу округа за поддержку, участие в городских мероприятиях и помощь с транспортом.

Мать Героя России Александра Монетова подняла еще одну важную тему - строительство часовни в память о погибших бойцах на кладбище в Лемешове. Она будет стоять между старым и новым кладбищем. Строительство начнут уже этим летом.

Все озвученные на встрече вопросы решат в ближайшем будущем.