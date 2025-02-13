Глава Подольска вручил медаль к 80-летию Победы ветерану Александру Шитову

Александр Шитов участвовал в обороне Ленинграда, спасал раненых бойцов. В прошлом году ветеран отметил юбилей сто лет.

По словам Григория Артамонова, памятная медаль - это малая часть благодарности за подвиги Александра Шитова.

«За свою жизнь он спас тысячи бойцов. Сильный духом человек с большим сердцем, он и сегодня остается примером мужества и преданности делу», - добавил глава Подольска.

Герой появился на свет в селе Молоди Подольского уезда. В 1942 году Александр Шитов ушел на фронт, где служил санинструктором, спасая раненых бойцов под шквальным огнем. Через год после победы его демобилизовали. Александр Шитов окончил мединститут, трудился в 1586-м окружном военно-клиническом госпитале в Подольске.