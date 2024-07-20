Глава Подольска вручил команде пловцов спортивную форму с символикой округа

Благодаря инициативе Григория Артамонова, команда теперь обладает летними комплектами формы, которые будут носить на чемпионате и Кубке России по плаванию. Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 23 по 28 июля, где подольские пловцы представят городской округ в составе сборной Московской области.

Глава округа подчеркнул важность поддержки талантливой молодежи и развития спорта на местном уровне. Он выразил надежду на успешное выступление команды и пообещал дополнительную поддержку в виде утепленных спортивных костюмов по возвращении с соревнований.

Также на церемонии анонсировали строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Подольске, который включит в себя большой бассейн не только для профессиональных спортсменов, но и для всех жителей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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