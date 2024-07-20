20 июля 2024, 16:15

Глава Подольска вручил команде пловцов спортивную форму с символикой округа

Медиасток.рф
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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил брендированные комплекты спортивной формы команде подольских пловцов. Спортсмены выразили желание иметь форму, которая бы символизировала их принадлежность к Подольску и Подмосковью на соревнованиях.

Благодаря инициативе Григория Артамонова, команда теперь обладает летними комплектами формы, которые будут носить на чемпионате и Кубке России по плаванию. Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 23 по 28 июля, где подольские пловцы представят городской округ в составе сборной Московской области.

Глава округа подчеркнул важность поддержки талантливой молодежи и развития спорта на местном уровне. Он выразил надежду на успешное выступление команды и пообещал дополнительную поддержку в виде утепленных спортивных костюмов по возвращении с соревнований.

Также на церемонии анонсировали строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Подольске, который включит в себя большой бассейн не только для профессиональных спортсменов, но и для всех жителей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
20 июля 2024, 16:57
Глава Реутова поздравил с юбилеем легендарную лыжницу Людмилу Колобанову
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Глава городского округа Реутов Филипп Науменко поздравил с юбилеем17-кратную чемпионку международных лыжных марафонов Людмилу Колобанову. Он передал спортсменке поздравления от имени председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова и вручил ей знак Московской областной Думы «За службу закону I степени».

Людмила Иосифовна проживает в Реутове с 1973 года и ведет масштабную общественно-полезную работу. Она является инспектором ЖКХ, активно защищает интересы жителей и помогает доводить их предложения до вышестоящих органов. Кроме того, чемпионка занимается популяризацией спорта среди молодежи, проводя массовые занятия с детьми в образовательных учреждениях.

Отметим, что накануне своего дня рождения Людмила Колобанова добавила в свою копилку еще одну медаль высшей пробы, преодолев дистанцию полумарафона «Сергиевым путем» и финишировав первой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Реутов
20 июля 2024, 16:14
«Ночь в парке» стартовала в Химках в эти выходные
Администрация Химки г.о.
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Творческое мероприятие «Ночь в парке» стартует в эти выходные в Химках. Кинопоказы, мастер-классы, игры и дискотеки пройдут в парке Толстого, «Дубках» и парке Величко.

Сегодня, 20 июля, в парке Толстого покажут фильм «Великолепная пятерка» под открытым небом. Здесь же проведут игру, мастер-класс и дискотеку. Вся программа будет идти с 17:00 до 21:00.

В парке «Дубки» пройдут мастер-класс и чтение рассказа, ночная ярмарка и танцевальное шоу. Здесь мероприятия завершатся в 20:00.

Мастер-класс также состоится в парке Величко. Для гостей организуют игру и неоновую дискотеку.

Во всех парках будут работать фотозоны и ярмарки.

Отметим, что кинопоказы под открытым небом уже традиционно проходят в Химках в рамках проекта «Кинопарк».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Парки
20 июля 2024, 16:01
В парке «Кривякино» в Воскресенске провели первую выездную регистрацию брака
Медиасток.рф
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Первая выездная регистрация брака прошла в парке «Кривякино» в Воскресенске 19 июля. Всего в Подмосковье создали более 60 площадок, где можно бесплатно расписаться.

Поздравила молодую семью Марии и Андрея с бракосочетанием заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева.

«Хочу пожелать, чтобы те кольца, которыми вы сегодня обменялись, стали вашим символом. Кольца имеют свойства бесконечности, чтобы ваша любовь была бесконечна!» - сказала Ольга Коротеева.

Сегодня в Подмосковье работает более 60 площадок, где можно бесплатно зарегистрировать брак. В парке «Кривякино» такой услугой можно воспользоваться с 15 мая по 15 сентября. Заявление нужно подать через портал «Госуслуги».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Брак Воскресенск Парки
20 июля 2024, 15:52
Медалями за успехи в учебе наградили почти 100 выпускников школ Лобни
Медиасток.рф
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Церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» прошла в Лобне. На ней наградили 96 выпускников округа.

В школе № 4 Лобни наградили 50 золотых и 46 серебряных медалистов. Все они также получат именную стипендию главы городского округа - 12 тысяч рублей за золото и восемь - за серебро.

«Я хочу сказать, что вы решительные, упорные, и я хочу сказать огромное спасибо за ваш труд. За этот упорный решительный труд, который привел сегодня вас к тем результатам, которые есть. Лобня и Московская область гордятся вами!» - сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

На торжестве слова благодарности произнесли в адрес родителей и педагогов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выпускные Лобня Школьники

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