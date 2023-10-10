Глава Подольска умер на 48-м году жизни

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Жариков родился 9 ноября 1975 года в Тульской области. Был выпускником Московского суворовского военного училища, окончил Военный университет Минобороны по специальности «Юриспруденция».

С 1997 года по 2007 год работал в военной прокуратуре, затем - с 2007 года по 2009 год - был руководителем военного следственного отдела Подольского гарнизона.

В дальнейшем работал в администрации города Подольска на руководящих должностях. С 2015 по 2019 год занимал пост главы городского округа Серпухов. После работал зампрокурора Смоленской области.

В январе 2022 года занял должность замглавы администрации городского округа Подольск. На посту главы округа Подольск начал работать с 9 марта 2022 года.