Глава Подольска проверил ход модернизации теплосетей в Шепчинках

Осмотр объектов в микрорайоне Шепчинки глава округа провел вместе с депутатом Подольска Денисом Бесогоновым.

«В Шепчинках мы ведем масштабную модернизацию тепловых сетей. Это важное дело необходимо выполнять качественно на всех этапах, в том числе и благоустраивать территорию после завершения работ. Дал поручение привести все в порядок. Где необходимо, восстановить дорожное полотно», - прокомментировал Григорий Артамонов.

Кроме того, он поручил тщательнее убирать подъезды, дворы и общественные пространства микрорайона и отметил, что стоит обновить спортивную и детскую площадки у дома № 42а на Литейной улице, а также игровую зону на Пионерской улице.

Также на встрече обсудили проблему нарушения общественного порядка в Шепчинках, особенно ночью. Григорий Артамонов отметил, что нужно увеличить количество рейдов. Посодействовать попросят правоохранителей и дружинников.

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