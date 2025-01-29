Глава Подольска провел встречу с сотрудниками промпредприятия в Климовске

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Участниками встречи стали председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, прокурор Иван Денисов, депутат Мособлдумы Павел Максимович и сотрудники администрации муниципалитета.

Собравшимся рассказали о модернизации жилищно-коммунального хозяйства и благоустройстве парков. Так, в парке «Дубрава» появятся игровые площадки и места для отдыха. Также работы пройдут в лесопарке «Дубки».

Кроме того, на мероприятии обсудили деятельность «УК Подольск», содержание жилищного фонда и прилегающей территории. Здесь отрегулируют работу подрядчиков, которые складируют мусор во дворах.

Другими темами стали работа общепита, транспортная доступность и расселение аварийного жилья. Специалисты зафиксировали обращения и взяли их в работу.

«В микрорайоне Климовск проводим больше всего работ по модернизации объектов теплоснабжения, капитальному ремонту многоквартирных домов. Справедливо, что основные вопросы звучали именно по этим направлениям», - отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.