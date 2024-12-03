03 декабря 2024, 10:36

Глава Подольска поздравил с победой чемпиона России по кикбоксингу

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Победителя всероссийских соревнований по кикбоксингу в дисциплине лоу-кик поздравили с наградой в Подольске. Новых успехов ему пожелал глава муниципалитета.

Борис Шикунов стал обладателем золота на чемпионате России в весовой категории до 63,5 килограмма. Слова поздравления ему озвучил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Поздравляю нашего земляка, завоевавшего титул чемпиона России по кикбоксингу. Уверен, что Борис покажет высокие результаты в дальнейших соревнованиях. Желаю крепкого здоровья и успехов на ринге!» - отметил Григорий Артамонов.

26-летний Борис является мастером спорта международного класса. В гала-финале он боролся с представителем команды Чеченской Республики. Житель Подольска победил в этом поединке.

За титул победителя сражались также боксеры из Краснодарского края, Перми, Кемерова и других регионов России.

Отметим, что Борис Шикунов занимается кикбоксингом уже восемь лет. Сейчас мужчина тренируется в спортивном клубе «Цезарь». Скоро спортсмен вновь выступит на чемпионате мира. Он состоится уже в следующем году.

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Спортсмены Подольск
03 декабря 2024, 10:35
Новый творческий сезон открыли в концертно-выставочном зале в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В честь открытия нового сезона в Концертно-выставочном зале прошел праздничный концерт. Гостей мероприятия уже на пороге встречали угощением и красочными декорациями.

Концерт «Приключение итальянцев в России» соединил в себе русскую и итальянскую культуры. Для зрителей выступали вокальный ансамбль Prima voce, кавер-группа Quintetto и арт-группа Vivat. Мелодии гармонично сливались со звуками виолончели, скрипки и альта струнного квартета «Рондо».

Коллектив Концертно-выставочного зала поздравили с открытием сезона глава совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко и директор культурного учреждения Жанна Мишина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Музыка Воскресенск
03 декабря 2024, 10:02
Возгорание строительного мусора потушили в луховицком поселке Каданок
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 264-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» потушили возгорание в поселке Каданок городского округа Луховицы. На территории бывшего предприятия по переработке торфа загорелась куча строительного мусора.

В Систему-112 обратились очевидцы, которые заметили дым. Горели пиломатериалы и строительный мусор на территории бывшего перерабатывающего предприятия.

Прибыв на место, огнеборцы развернули рукава и начали тушить пожар. Площадь возгорания к этому моменту составила более 30 квадратных метров. Появился риск перехода огня на расположенные рядом хозяйственные постройки.

Работники дежурного караула быстро потушили пожар, не допустив дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет.

Пожары Луховицы Мусор
03 декабря 2024, 09:47
Программу поддержки бизнеса Подмосковья назвали одной из лучших в России
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Практика поддержки одного из секторов малого и среднего предпринимательства, реализованная инвестиционным блоком правительства Московской области, признана одной из лучших в 2024 году. Рейтинг сформировали в Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив.

Программа Московской области, вошедшая в список лучших, касается поддержки малого и среднего бизнеса в сфере нестационарной торговли. Участки для открытия такого предпринимательства стали предоставлять без торгов, упростили процесс подключения объектов к сетям и разработали целевые программы поддержки. В итоге инвестиционная привлекательность нестационарной торговли заметно выросла.

Предпринимателям региона доступны субсидии до пяти миллионов рублей при покупке мобильного торгового объекта. Кроме того, можно получить льготный заем до пяти миллионов рублей на срок до трех лет, а также поддержку в продвижении своего бизнеса.

«Предпринимателям региона выдано порядка 100 миллионов рублей в виде льготных кредитов. Мы в 10 раз сократили срок заключения договора на размещение мобильного торгового объекта в Подмосковье - теперь он занимает всего семь дней. Благодаря программе поддержки, в регионе открыли уже более 250 мобильных пунктов быстрого питания», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Около 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья дает малый и средний бизнес, рассказал губернатор Андрей Воробьев. При этом МСП составляет еще четверть валового регионального продукта - 24,8%. Поэтому поддержка этого сектора экономики остается одной из главных задач региона.

Россия Поддержка предпринимателей в Московской области
03 декабря 2024, 09:42
Детский сад в ЖК «Серебряные росы» в Солнечногорске поставили на кадастр
Министерство жилищной политики Московской области
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Детский сад в жилом комплексе «Серебряные росы» в Солнечногорске поставили на кадастровый учет. Он рассчитан на 170 мест.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, площадь трехэтажного здания составила около трех тысяч квадратных метров. Для детей обустроили игровые и спальни, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и врача и другие помещения. На территории разместили теневые навесы, игровые и спортивные площадки.

Жилой комплекс находится в поселке Андреевка. Там построили два 17-этажных дома на 480 квартир. На первых этажах обустроили колясочные и помещения для консьержей. Часть площадей отвели под магазины, аптеки и другие организации.

Строительство Детские сады

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