Глава Подольска наградил сотрудников коммунальных предприятий за устранение аварий зимой

«Благодарю всех сотрудников МУП „Водоканал“ и МУП „Подольская теплосеть“, которые круглосуточно трудились в мороз и смогли справиться с аварийными ситуациями этой зимой. Работники наших ресурсоснабжающих предприятий самоотверженно проводили аварийно-восстановительные работы и вернули в квартиры жителей тепло», - подчеркнул Артамонов.

Начальнику участка эксплуатации и текущего ремонта сетей водоканала Сергею Кучеркову, начальнику ремонтно-механического участка МУП «Водоканал» Сергею Гаврилину и начальнику участка 9 МУП «Подольская Теплосеть» Сергею Хорунжеву вручили медаль «За безупречную службу».

«С 5 января мы не спали несколько суток потому, что невозможно было оставить без тепла стариков, женщин, детей. Большое количество труб было разморожено, во льду. Приходилось вырезать трубы и ставить новые, на это требовалось время», - подчеркнул сотрудник теплосети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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