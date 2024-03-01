01 марта 2024, 18:52

Глава Подольска наградил сотрудников коммунальных предприятий за устранение аварий зимой

Читайте нас в: Google Новости

Глава Подольска Григорий Артамонов наградил сотрудников теплосети и водоканала за устранение аварий во время отключения тепла зимой. Торжественная церемония прошла на насосной станции «Товарная».

«Благодарю всех сотрудников МУП „Водоканал“ и МУП „Подольская теплосеть“, которые круглосуточно трудились в мороз и смогли справиться с аварийными ситуациями этой зимой. Работники наших ресурсоснабжающих предприятий самоотверженно проводили аварийно-восстановительные работы и вернули в квартиры жителей тепло», - подчеркнул Артамонов.

Начальнику участка эксплуатации и текущего ремонта сетей водоканала Сергею Кучеркову, начальнику ремонтно-механического участка МУП «Водоканал» Сергею Гаврилину и начальнику участка 9 МУП «Подольская Теплосеть» Сергею Хорунжеву вручили медаль «За безупречную службу».

«С 5 января мы не спали несколько суток потому, что невозможно было оставить без тепла стариков, женщин, детей. Большое количество труб было разморожено, во льду. Приходилось вырезать трубы и ставить новые, на это требовалось время», - подчеркнул сотрудник теплосети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск ЖКХ
01 марта 2024, 19:48
Музеи КПО «Восток» и «Нева» пополнились уникальными экспонатами с сортировочных линий
Группа ЭкоЛайн
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники КПО «Восток» и «Нева» в феврале обнаружили уникальные находки, которые напомнили им о временах СССР. Среди них уникальные документы и книги, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

На КПО «Восток» обнаружили облигации государственного внутреннего выигрышного займа, а на КПО «Нева» было найдено пять томов произведений генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева под названием «Ленинский курс».

Находки из мусорных контейнеров, собранные региональными операторами компании «ЭкоЛайн», вызывают яркие эмоции у посетителей музеев и стали объектами повышенного внимания. Проект «ЭкоЛайн» был ранее удостоен специального приза на «Зеленой премии-2023» в категории «Инициативы отраслевых компаний».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Посетите онлайн-версию музея «Культурный слой» можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Музеи
01 марта 2024, 19:45
Коммунальные службы оперативно устранили протечку кровли в здании школы в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Протечку кровли во втором здании школы № 19 в микрорайоне Пироговский в Мытищах устранили. Работники обслуживающей компании завершили очистку кровли от воды.

Специалисты провели работы по вентиляции и высушиванию помещений. Две из четырех поврежденных аудиторий восстановят 4 марта. Работы в оставшихся классах начнутся после того, как стены и потолки полностью просохнут.

Здание для начальных классов построено в 1938 году и требует особого ухода из-за своего возраста. Как сообщили в администрации городского округа, в этом году запланирован полный ремонт кровли. Также рассматривается вопрос о капитальном ремонте всего здания корпуса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы ЖКХ Мытищи
01 марта 2024, 19:07
Министр стройкомплекса Подмосковья Локтев проверил дома для переселенцев из аварийного жилья в Пущине
Министерство строительного комплекса Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Выездное совещание под председательством министра строительного комплекса Владимира Локтева состоялось в Подмосковье. В нем приняли участие глава Серпухова Сергей Никитенко и представители подрядной организации, ответственной за строительство социальных объектов в городском округе.

Также в ходе выездного совещания проверили реконструкцию дома культуры «Протон» в Протвине. Планируется завершить работы и открыть объект в текущем году.

В обновленном культурно-досуговом центре оборудуют современный киноконцертный зал, а также кружковые и студийные помещения для занятий творчеством.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Первым пунктом посещения стали строящиеся дома для переселенцев в Пущине. 193 семьи, состоящие из 483 человек, будут переселены в два многоквартирных жилых дома. В настоящее время эти граждане проживают в аварийных домах. Общая площадь жилья для превышает 8,5 тысячи квадратных метров.

Строительство Пущино Аварийное жилье
01 марта 2024, 18:55
Методический интенсив для будущих воспитателей провели в Подмосковье
Пресс-служба министерства образования Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Методический интенсив по работе с современным учебным оборудованием провели в технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы. В нем приняли участие студенты из Подмосковья, сообщили в Министерстве образования региона.

Более 180 студентов из Коломенского университета, Орехово-Зуевского университета и Губернского колледжа стали участниками обучения. Интенсив провели для всех желающих, кто в будущем планирует работать в системе дошкольного образования.

Во время занятий они освоили новые методики и приобрели навыки работы с современным учебным оборудованием.

Студентка ГСГУ по имени Мария поделилась, что участников интенсива научили создавать алгоритмы, программировать, а также работать с цифровыми лабораториями. Изначально ученикам казалось, что все эти задачи крайне сложные.

«Но интенсив дал хорошую базу знаний, и теперь я могу самостоятельно продолжить изучение. Без технологий сейчас никуда, поэтому нужно в них разбираться», - подчеркнула Мария.

В Минобразования Подмосковья добавили, что полученные навыки и знания помогут студентам эффективно использовать технологии при обучении детей дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте более 40 школ и 23 детских садов к началу нового учебного года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Студенты Технологии Образование

Новости по теме