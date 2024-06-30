Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с активной молодежью округа

К примеру, на встречу с главой пришли мультибалльники Всеволод Солдаткин и Светлана Меркулова. Ребята сдали сразу два экзамена на «сотню». Оба говорят о серьезной подготовке и благодарят школьных учителей. Также молодежь поинтересовалась у главы округа о его увлечениях в юном возрасте. Григорий Артамонов с 11 лет занимался в секции бокса.

«Мой тренер - Шейнкман Леонид Соломонович - семикратный чемпион Советского союза. Он такой человек, который вокруг себя собирал ребят и для них был как папа, как тренер, как человек, который подскажет тебе то, что тебе не скажут дома», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По мнению главы Подольска, спортом должны заниматься все - ведь это развивает самодисциплину.

Председатель подольской организации «Российский Союз Молодежи», в свою очередь, отметила, что в округе особое внимание уделяется волонтерскому движению. Она привела пример: в начале года, когда целый район в Климовске остался без тепла, ребята из разных организаций объединились для помощи другим. Еще один пример - руководитель «Союза Добра» Александр Мухуров регулярно собирает гуманитарную помощь в зону СВО. И таких примеров в Подольске много.

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