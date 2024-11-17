Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил спортсменов с Днем самбо

Григорий Артамонов подчеркнул, что этот вид спорта развивает физическую силу и выносливость, воспитывает характер и силу воли. Он также выразил благодарность тренерам и пожелал им здоровья.

«Подольск гордится своими талантливыми спортсменами-самбистами, которые успешно представляют наш город на различных соревнованиях регионального и федерального уровней. Сегодня в нашем округе более 400 ребят занимаются самбо в различных секциях. Мы с гордостью отмечаем успехи каждого из них. Ваши достижения - это результат упорного труда и стремления к совершенству», - сказал Артамонов.

Алексей Никулин напомнил, что в округе реализуется всероссийский проект «Самбо - в школу!». Благодаря ему спорт становится доступным для детей.

«Самбо объединяет людей разного возраста и профессий, способствует гармоничному воспитанию подрастающего поколения. Воспитывает в человеке высокие морально-волевые и нравственные качества, стойкость и самодисциплину. Желаю всем борцам и тренерам успехов, высоких достижений и радости от занятий любимым делом», - заключил Никулин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».