Глава Подольска Артамонов устроил поквартирный обход домов после аварии в котельной

По словам главы округа, сейчас руководители и сотрудники Мособлэнерго находятся на местах по поручению губернатора, также работают передвижные электростанции и бригады, более 45 многоквартирных жилых домах уже подключили к теплу.

Артамонов проверил батареи в квартире пожилой женщины, объяснив, что если их вдруг выключили, то обратно включат уже через полчаса. Он также отметил, что, если вдруг потекут радиаторы, то на этот случай уже сформировали резерв и замену радиаторов произведут на бесплатной основе.

Артамонов также ответил на вопрос об оплате теплоэнергии и электроэнергии. По его словам, за период, когда произошла авария, жильцам пострадавших домов сделают перерасчет, поэтому они «за это ни копейки не заплатят».

«Запустили тепло в дома 4, 4а, 6, 10, 12, 18, 20а, 20б, 20в, 24, 24к1 по улице Заводской. Проспект 50 лет Октября, д. 4. Симферопольская, д. 9. Западная, дома 6, 8.П. Южный, 23. Проспект 50 лет Октября, 8/9, 10, 10А, 12/7. Улица Западная, 9, 9А», - позже уточнил в своем Telegram-канале Артамонов.

Ранее глава Подольска назвал причиной отключения отопления и аварий на теплосетях Климовска аварию в котельной , расположенной на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ». Его сотрудники пытались решить проблему самостоятельно, поэтому сутки о ней ничего не сообщали.