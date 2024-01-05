05 января 2024, 18:01

Глава Подольска Артамонов сообщил о запуске резервного котла на ЗАО «КСПЗ»

Пресс-служба главы г.о. Подольск
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Резервный котел запустили на ЗАО «КСПЗ». Сейчас строители продолжают ремонт основного. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он пообщался с жителями домов на улице Весенней, которые с нетерпением ждут возвращения тепла в дома.

«До этих пор будем рядом, чтобы оперативно оказывать всевозможную помощь. Многие уже смогли воспользоваться пунктами обогрева», - сообщил Григорий Артамонов.

Пункты обогрева расположены в микрорайоне Климовск - в гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции, а также в ДК «Машиностроитель». До Дома культуры можно добраться на специально организованном автобусе, который отправляется каждый час от ДК имени 1 Мая.

«Людей с ограниченными возможностями и пожилых жителей готовы принять гостиницы округа. Подготовили номера и в детско-юношеском оздоровительном центре „Мечта“», - добавил глава Подольска.

Также с 19:00 на Октябрьской площади для местных жителей организуют горячее питание. Задать все вопросы можно по телефонам: 8(4967)50-00-50, 8(4967)55-57-98.

Ранее глава Подольска Артамонов сообщил, что работу котельной ЗАО «КСПЗ» восстановят в 21:00 5 января.

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Подольск Отопление
05 января 2024, 19:15
Администрация Балашихи взяла под контроль проблемы с отоплением в округе
Телеканал «360»
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Администрация городского округа Балашиха контролирует ситуацию с отоплением. Специалисты оперативно реагируют на поступающие жалобы и устраняют аварийные ситуации.

Начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации городского округа Балашиха Сергей Кривошеев сообщил, что в период с 1 по 5 января фиксировались скачки напряжения на сетях электроснабжения, в результате которых происходили сбои в работе автоматики ряда котельных городского округа.

«Все котельные были оперативно перезапущены, подача теплоносителя восстановлена во все многоквартирные дома», - рассказал Владимирович Кривошеев.

Он подчеркнул, что в связи с аномально низкими температурами и погодными условиями произошел ряд аварийных ситуаций в разных частях округа Балашиха. Все аварии оперативно устранялись дежурными службами в круглосуточном режиме.

«Действительно, в настоящее время присутствуют жалобы на низкие параметры централизованного отопления в квартирах жителей многоквартирных домов. Администрация городского округа Балашиха находится на связи с заявителями и организует оперативную реакцию по данным жалобам, в том числе с выездом сотрудников на места для устранения причин сложившейся ситуации», - подытожил Владимирович Кривошеев.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Балашиха
05 января 2024, 16:35
Подачу тепла и горячей воды восстановят в подольском микрорайоне Климовск к вечеру 5 января
Unsplash
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Подачу тепла и горячего водоснабжения восстановят для жителей микрорайона Климовск в Подольске до вечера. Работы взял под личный контроль вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Всю ночь в котельной Климовского патронного завода, где произошла авария, посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. Сейчас специалисты продолжают устранять утечки в нескольких местах. Вместе с этим готовится к запуску второй дополнительный котел.

Евгений Хромушин рассказал, что, как только получил информацию о проблеме, он собрал аварийные бригады практически со всего Подмосковья и организовал оперативный штаб для контроля ситуации.

«В течение ночи мы ликвидировали практически все протечки на территории завода, достаточно сложная сварка была. Сейчас заполняем систему и планируем в ближайшее время запустить котел», - сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул, что находится на месте и предпринимает всевозможные меры для скорейшего устранения аварии.

«Совместно с оперативным штабом останемся здесь до полной ликвидации аварии. Будем делать все возможное для скорейшего возобновления подачи тепла», - добавил Григорий Артамонов.

По вопросам подачи тепла продолжает работать горячая линия: 8(4967)50-00-50, 8 (496) 755-57-98.

Ранее глава Подольска Артамонов сообщил, что работу котельной ЗАО «КСПЗ» восстановят в 21:00 5 января.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Отопление
05 января 2024, 16:06
Спектакль «Время чудес» будут показывать в Шатуре до 8 января
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Интерактивный спектакль для детей «Время чудес» подготовили в ЦДК имени Нариманова в Шатуре. Перед представлением для ребят устроили развлекательную программу с танцами, песнями и играми.

Спектакль «Время чудес» подготовили артисты местной театральной студии «Отражение» под руководством Сергея Водопьянова. По сюжету Снегурочка и Будильник отправляются в увлекательное путешествие, чтобы восстановить и вернуть Новый год. По пути они встречают интерактивных персонажей и совершают невероятные подвиги.

Во время самого представления юные зрители взаимодействуют с артистами. С помощью их подсказок главным героям удается освободить Деда Мороза и вернуть ему посох, чтобы наступил Новый год. Сказка будет идти до 8 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Спектакль Новый год Шатура
05 января 2024, 15:47
Выставка «Путешествие в детство» продлится в Верее до старого Нового года
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Сотрудники музея в Верее подготовили для посетителей новогоднюю интерактивную выставку «Путешествие в детство». Она поможет окунуться в школьные советские годы.

Фотографии с утренников, карнавальные костюмы и елочные игрушки советских времен помогают взрослым снова стать маленькими. Все экспонаты можно трогать.

Большая часть игрушек размещена не в витринах, а на елке. На выставке также можно ознакомиться с историей игрушек из ваты, картона и стекла.

Кроме того, в ретрозоне все посетители могут сделать «школьную» фотографию с Дедом Морозом из СССР. Выставка продлится до старого Нового года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Музеи Новый год

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