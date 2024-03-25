Глава Подольска Артамонов поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 98-летием

Артамонов подчеркнул, что для него было большой радостью встретиться с героем снова, услышать истории его жизни. Сейчас ветеран окружен заботой и вниманием своих близких, но они договорились оставаться на связи и продолжать поддерживать друг друга.

«Вместе со специалистами продолжим отслеживать возникающие потребности и обеспечивать нашего земляка всем, что потребуется», - добавил Григорий Артамонов.

Григорий Александрович столкнулся с войной в возрасте 15 лет. В 1941 году он, будучи учеником специальной артиллерийской школы при Военной артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского, сражался за столицу вместе с взрослыми, подавая бойцам 40-килограммовые снаряды. Для него медаль «За оборону Москвы» стала одной из самых важных наград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих , выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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