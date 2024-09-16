Глава Подмосковья внес в Мособлдуму предложения о кадровых переменах в правительстве

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«Прежде всего, еще раз о кадровых изменениях. Игорь Юрьевич (председатель Мособлдумы - прим. ред.), мы вносим инициативу назначить Людмилу Болатаеву на должность вице-губернатора, который будет курировать здравоохранение, социальную защиту и цифровую трансформацию», - сказал глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что это большой и значимый блок. Мособлдума рассмотрит предложенную кандидатуру.

«И второе решение - выдвинуть на позицию первого заместителя председателя правительства Подмосковья Наталию Масленкину, курирует экономический блок и все, что связано с эффективностью, оптимизацией», - добавил губернатор.

По его словам, каждый отраслевик взаимодействует с этим блоком, который является одним из ключевых.

«Прошу эти две кандидатуры рассмотреть», - подытожил Андрей Воробьев.

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