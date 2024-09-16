16 сентября 2024, 13:18

Глава Подмосковья внес в Мособлдуму предложения о кадровых переменах в правительстве

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Андрей Воробьев внес в Мособлдуму предложения по кадровым переменам в правительстве Подмосковья. На новые должности выдвинули первого заместителя председателя Людмилу Болатаеву и заместителя председателя Наталию Масленкину.

«Прежде всего, еще раз о кадровых изменениях. Игорь Юрьевич (председатель Мособлдумы - прим. ред.), мы вносим инициативу назначить Людмилу Болатаеву на должность вице-губернатора, который будет курировать здравоохранение, социальную защиту и цифровую трансформацию», - сказал глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что это большой и значимый блок. Мособлдума рассмотрит предложенную кандидатуру.

«И второе решение - выдвинуть на позицию первого заместителя председателя правительства Подмосковья Наталию Масленкину, курирует экономический блок и все, что связано с эффективностью, оптимизацией», - добавил губернатор.

По его словам, каждый отраслевик взаимодействует с этим блоком, который является одним из ключевых.

«Прошу эти две кандидатуры рассмотреть», - подытожил Андрей Воробьев.

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Андрей Воробьев
16 сентября 2024, 13:25
Кафедру генетических технологий в животноводстве открыли на базе ВИЖ в Подольске
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Магистранты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина начали изучать анализ молекулярно-генетических данных на базе Федерального исследовательского центра животноводства имени Льва Эрнста в Подольске. Кафедру открыли на базе института животноводства в Подольске.

Магистранты приступили к обучению по программе «Биоинформационный анализ молекулярно-генетических данных». Такой формат обучения сформирован по сетевой форме между вузами. Новое образовательное направление подготовили по современным стандартам и передовым технологиям. Оно направлено на углубленное изучение теории и развитие компетенций в области молекулярной генетики.

Кафедра генетических технологий в животноводстве открылась на базе центра исследования в Подольске в 2023 году. Первые занятия прошли по дисциплине «Биоинформационные технологии» для студентов четвертого курса академии имени Скрябина. Лекцию прочитала доктор биологических наук, старший научный сотрудник Александра Абдельманова.

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Подольск Студенты
16 сентября 2024, 13:24
Средства радиоэлектронной борьбы отправили из Подольска в зону СВО
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«Милосердие — Подольск»печки-буржуйки, инструментыредства радиоэлектронной борьбы

Волонтеры движения «Милосердие - Подольск» отправили в зону специальной военной операции печки-буржуйки, инструменты и с редства радиоэлектронной борьбы. Приспособления для обогрева изготовил участник организации Михаил Б.

Участники специальной военной операции уже думают о том, чтобы запастись средства обогревами, поэтому печки-буржуйки пригодятся зимой.

Отметим, участники волонтерского движения «Милосердие - Подольск» регулярно помогают бойцам СВО. Недавно они собрали деньги на покупку средств радиоэлектронной борьбы и отправили их на фронт, а в ответ защитники записали видео и поблагодарили волонтеров.

«Передаем привет Подольску и благодарим добрых ангелов, которые помогли доставить груз. В наше время без средств определения, обнаружения и подавления, то есть РЭБ, не обойтись. Это сохраняет наши жизни. Спасибо, победа будет за нами», - сказал участник СВО в видео.

Гуманитарную помощь собирают и волонтеры из других компаний. Татьяна К. подготовила два паллета с гвоздями, лопатами, скобами и пилами. Один набор отправили в Луганское направление, а другой - в Мелитополь.

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Подольск
16 сентября 2024, 13:04
Жительница Озер родила 10-го ребенка в перинатальном центре Коломны
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Десятого ребенка родила жительница Озер в Коломенском перинатальном центре. Девочку весом 3,6 килограмма и ростом 52 сантиметра назвали Верой. Теперь в семье пять сыновей и пять дочерей.

«Девочка появилась на свет в результате естественных родов. Мы помогли наладить грудное вскармливание. Малышка и мама чувствуют себя хорошо и находятся на совместном пребывании. Сегодня они отправятся домой к своей большой дружной семье», - рассказала заведующая акушерским отделением Светлана Туманова.

Женщина уже второй раз рожает в Коломенском перинатальном центре.

«Я очень благодарна сотрудникам центра за профессионализм, доброту, отзывчивость и комфортные условия „как дома“, - рассказала многодетная мама.

Интернет-портал « Стань мамой в Подмосковье » поможет найти всю необходимую информацию о системе родовспоможения в регионе. Задать интересующие вопросы также можно по телефону 8 (800) 550-30-03.

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Дети Роддома Семья Женщины
16 сентября 2024, 13:03
Более 700 договоров заключили регоператоры Воскресенского и Алексинского кластеров с начала года
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Более 700 новых договоров на вывоз отходов заключили региональные операторы Воскресенского и Алексинского кластеров с начала года. Только в августе 148 новых контрактов подписали представители фирм в Люберцах, Жуковском, Раменском, Бронницах, Воскресенске, Егорьевске, Шатуре, Солнечногорске, Клину и Химках.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, каждый день региональные операторы вывозят более 25 тысяч кубометров отходов, а лидерами по числу новых договоров стали Люберцы, Солнечногорск, Клин, Воскресенск и Раменское.

«По закону все юридические лица обязаны заключить договор с региональными операторами. За отсутствие договора предусмотрены штрафы от 100 до 250 тысяч рублей», - добавили в ведомстве.

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Экология Мусор

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