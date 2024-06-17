Глава Подмосковья рассказал об инвестиционном партнерстве с Индией, Китаем и Белоруссией
Китай, Индия и Белоруссия активно интересуются площадками в Подмосковье для развития инвестиционных проектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.
«Что касается экономики, мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки для того, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, сотрудничаем с Республикой Беларусь. И наш отечественный бизнес тоже», - сказал Андрей Воробьев.
Глава Подмосковья подчеркнул, что российские проекты получают колоссальную поддержку по государственным программам и от Фонда развития промышленности.
Например, начинается большой проект современного индустриального парка в Ленинском городском округе, подытожил губернатор.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».