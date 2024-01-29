Глава Подмосковья предложил назначить вице-губернатора Евгения Хромушина министром энергетики региона

«Прошу Мосолбдуму рассмотреть вопрос назначения Евгения Хромушина министром энергетики и вице-губернатором. Дело в том, что сейчас мы приступаем к трансформации и модернизации и тепловой энергии, и электрической энергии», – подчеркнул Андрей Воробьев.

По его словам, эта работа потребует привлечения новых участников команды, которые должны за текущий отопительный сезон – два-три месяца – полностью провести анализ тепловой системы, выявить все риски.

«Я знаю, что в этом анализе участвуют и главы, и руководители теплосетей. Мы должны четко понимать, что в первую очередь необходимо будет предпринять и в части концессии, и в части ремонта, и в части модернизации тепловой энергии», – добавил губернатор.

Основная задача – обеспечить дополнительные трансформации в теплоснабжении, энергоснабжении, модернизации всей инфраструктуры, подытожил Андрей Воробьев.

«Александр Самарин займет позицию моего советника для того, чтобы в оперативном режиме уделить внимание всем тем муниципалитетам, локациям, которые мы знаем. И Солнечногорск, и Воскресенск, и Пушкино, и Электросталь», – сказал он.

Предстоит оперативно решить все вопросы, которые помогут обеспечить стабильное теплоснабжение.

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