Глава Подмосковья назвал ключевые задачи в подготовке к отопительному сезону

По его словам, в этом процессе есть три ключевых слагаемых. Первое - подготовка самих котельных.

«Это модернизация котла и всего, что с этим связано, а также подготовка теплообменников. Второе - трасса, которая должна также соответствовать низким температурам при высоком давлении. У нас большая программа по замене. И третье - состояние самого дома», - объяснил глава Подмосковья.

Темп подготовки должен быть высоким, строительный сезон всегда ограничен температурами, отметил он.

«Я очень надеюсь, что все территории - и Богородский, и Пушкино, и Егорьевск, и Подольск, и Чернологовка, и Краснознаменск - знают свои сильные и слабые стороны и лично сопровождают каждую стройку. Это значит выезд на объекты, контроль за ежедневными, еженедельными работами», - заключил Воробьев.

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Своевременная подготовка теплосетей к зиме - одна из ключевых задач, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства. Особенно во внимание принимают проблемные участки, выявленные в прошедшем сезоне.