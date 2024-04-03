Глава Подмосковья: банки до 15 апреля спишут кредиты у погибших в «Крокусе» и их родных

«Сочувствую всем, кто в тот злополучный день потерял своих родных. Мы стараемся помочь каждому, кого коснулась трагедия. Сейчас договорились со Сбербанком и Дом.рф. До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников спишут. Это произойдет без отдельных обращений», - рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил врачей, которые помогали и продолжают помогают пострадавшим в теракте. Ранее он поставил задачу уделить внимание каждой пострадавшей семье и проявить заботу о тех, кто до сих пор находится в больницах.

«Мы всегда на связи, как и администрация Красногорска - чтобы откликнуться на любые проблемы, которые могут возникнуть», - добавил глава региона.

После теракта в «Крокус Сити Холле» восемь детей стали круглыми сиротами, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Количество жертв среди несовершеннолетних увеличилось до шести.