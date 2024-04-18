Глава подмосковного ГУСТ Аипова провела еженедельный штаб

По ее словам, уборка и взрыхление газонов, мытье контейнерных площадок и различных покрытий - основные виды работ на апрель. Уже выполнено порядка 63% задач.

«Ускориться необходимо Воскресенску, Электростали, Чехову, Подольску, Клину, Жуковскому, Кашире, Бронницам, ведь осталось 13 дней до проверки территорий по чек-листу», - отметила Аипова.

Команда ГУСТ Московской области продолжает привлекать сотрудников в штаты МБУ городских округов. С марта трудоустроились 385 дворников, 48 механизаторов, 17 водителей.

«Однако порой специалисты кадровых служб МБУ совершают типичные ошибки. Так, на этой неделе во Фрязино кадровик не обработала информацию и не перезвонила откликнувшимся. Мы отслеживаем и пресекаем подобные эпизоды, потому что тема привлечения квалифицированных кадров - залог чистоты территорий», - добавила Аипова.

Кроме того, на совещании отметили результаты отработки заявок, поступивших в ЕДС МО за прошедшую неделю. Управляющим организациям напомнили, что скорость отработки очень важна, но не стоит забывать и о качестве.

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