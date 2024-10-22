Глава Павловского Посада провел встречу с работниками фармацевтической компании

Как сообщил Денис Семенов, детский сад «Колокольчик» и взрослую поликлинику Электрогорской больницы капитально отремонтировали. Из аварийного жилья переселили в новые квартиры 35 семей. В городе заменили около двух тысяч метров тепловых сетей. Благоустроены несколько дворовых территорий, Советская площадь и парковка возле магазина «Магнит».

В Электрогорске модернизировали три детские площадки и еще одну установили по программе губернатора Московской области. Отремонтированы дороги к садоводствам «Нива» и «Озерки», а также улицы Горького, Юго-Западная и 3-я Невского.

Глава Павлово-Посадского городского округа поделился с работниками «Эколаба» планами на будущий год. Власти намерены благоустроить дворы по улицам Ленина, у домов № 54,56 и 58, Советской, дома № 12,14,16, и Классонадома, 11,12,13. Будут отремонтированы улицы Буденного, Радченко, Безымянная, Васютинская, Озерная и многие другие. В сквере возле озера на улице Ленина и на улице Безымянной около дома № 12 установят новые детские площадки.

Денис Семенов также ответил на вопросы сотрудников компании и поблагодарил коллектив «Эколаба» и его директора за конструктивный диалог.

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