Глава Павловского Посада провел прием сотрудников алюминиевой компании
Выездной прием администрации Павлово-Посадского городского округа пошел на базе Международной алюминиевой компании. Вопросы касались разных сфер жизни, в том числе благоустройства, транспортной инфраструктуры и ЖКХ.
Денис Семенов подвел итоги текущего года, поделился планами по развитию округа на будущий.
Сотрудники предприятия задали вопросы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспортной инфраструктуры.
Подобные встречи с трудовыми коллективами являются традиционными в повестке главы. Денис Семенов отметил, что они позволяют выстраивать конструктивный диалог. Решение всех озвученных проблем взяли на контроль.
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Выездной прием провел глава округа Денис Семенов совместно с заместителями.
«Хотел поблагодарить вас за возможность провести эту встречу. Мне, как для главы округа, важно отчитываться о работе, которая проводится совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым , региональным правительством и депутатами», - поприветствовал глава Павловского Посада Денис Семенов.