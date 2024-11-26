26 ноября 2024, 14:06

Глава Павловского Посада провел прием сотрудников алюминиевой компании

Телеканал «360»
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Выездной прием администрации Павлово-Посадского городского округа пошел на базе Международной алюминиевой компании. Вопросы касались разных сфер жизни, в том числе благоустройства, транспортной инфраструктуры и ЖКХ.

Денис Семенов подвел итоги текущего года, поделился планами по развитию округа на будущий.

Сотрудники предприятия задали вопросы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспортной инфраструктуры.

Подобные встречи с трудовыми коллективами являются традиционными в повестке главы. Денис Семенов отметил, что они позволяют выстраивать конструктивный диалог. Решение всех озвученных проблем взяли на контроль.

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Выездной прием провел глава округа Денис Семенов совместно с заместителями.

«Хотел поблагодарить вас за возможность провести эту встречу. Мне, как для главы округа, важно отчитываться о работе, которая проводится совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым , региональным правительством и депутатами», - поприветствовал глава Павловского Посада Денис Семенов.

Павловский посад
26 ноября 2024, 14:24
Подмосковье выиграло 6 медалей на всероссийских соревнованиях по брейкингу
ФТСАРР
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Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях по брейкингу. Они получили одно золото, три серебра и две бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорта, победителем стала Александра Вавилкина-Качанова из Королева. Два серебра получила Вероника Никишина.

Второе и третье место заняли Мирослав Чернов и Иван Воронов.

Кроме того, бронзовым призером в командных соревнованиях стал коллектив One peace yes.

Соревнования Break Rumble прошли с 22 по 25 ноября в Нижнем Новгороде.

Спортсмены
26 ноября 2024, 14:11
Школьников в Наро-Фоминске обучат азам экономики в образовательном проекте
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Образовательный проект «Территория жизни — место силы» ориентирован на интерактивное обучение и развитие ключевых компетенций, необходимых в современном мире. В этом году в нем приняли участие 23 команды из разных школ города.

«Лидерство, приносящее результаты» - один из тренингов, который провели для участников проекта.

«Конечно же, проектная деятельность хороша тем, что учит людей по жизни ставить приоритеты. Понимать, что для тебя будет впоследствии тем результатом, который ты хотел или не хотел. Поэтому этот опыт ценен не только в бизнесе, не только в государственной сфере, а в целом по жизни для того, чтобы правильно прогнозировать и проектировать свое будущее», - дополнила эксперт в развитии руководителей и команд Дарья Осокина.

По итогам выполненных упражнений все команды получили домашние задания.

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Образовательный проект «Территория жизни - место силы» состоялся при поддержке администрации округа и Торгово-промышленной палаты. Обучение пройдет в очном и онлайн форматах. Для старшеклассников проведут встречи по социальному предпринимательству. Также организуют экскурсии на производства, обучат азам экономики и менеджмента.

В первом этапе приняли участие около 100 учеников - всего 23 команды. Следующий запланирован на февраль 2025 года.

«Мы бы очень хотели, чтобы ребята, знакомясь с таким направлением, учились проектировать себя, свою жизнь, быть творцом своей жизни. Этому и посвящена школа этого года, которая называется „Территория жизни - место силы“. Мы бы очень хотели, чтобы наш округ был местом силы для ребят», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

Наро-Фоминск Школы Экскурсии Школьники Бизнес Экономика
26 ноября 2024, 14:05
Около 30 мероприятий провели ко Дню матери в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Для жителей были организованы 30 праздничных мероприятий, которые посетили около трех тысяч жителей и гостей города. Одно из них - концерт Центра культурного развития «Подосинковский».

Творческие коллективы Центра культурного развития «Подосинковский» устроили по случаю праздника концерт «Для милых мам». Его посетили около 500 человек. В программе - эстрадные номера, русские народные песни и уличный хип-хоп. Ансамбль народной песни «Новая весна» и танца «Русский стиль» порадовали танцами. Номера также показал коллектив «PAN.DANCE».

София Федорова исполнила песню «Мама». Насмешил весь зал и вызвал овации театрализованный номер «Доярки». Ребята удачно сыграли миниатюру вместе с мамами, а член Союза писателей России Петр Кретов прочитал стихи.

В Центральном Дворце культуры «Созвездие» воспитанники творческих коллективов подарили зрителям незабываемые эмоции.

«Очень рада посещать мероприятия в нашем Дворце культуры, где выступают наши дети. Моя дочка занимается в коллективе „Первоцвет“ - основной состав. Ей 10 лет. Мы уже ходим шестой год, и каждое выступление приводит нас в большой восторг. В преддверии Дня матери хотелось бы всем мамам пожелать добра, мира, счастья, любви», - сказала зрительница концерта.

В Дмитровском округе провели 30 мероприятий. Одно из самых ярких - фестиваль «МAMA FEST» в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Для посетителей организовали ярмарку ручной работы. Там продавали вязаные игрушки, авторские матрешки, украшения, сладости, живопись, новогодние композиции и многое другое. Все желающие приняли участие в благотворительной акции фонда «Дело жизни».

«Мамы - наши ангелы-хранители, наши первые учителя и самые верные друзья. Их поддержка и мудрость помогают нам преодолевать любые трудности и достигать высот. День матери - это замечательный повод выразить нашу любовь и благодарность самым близким людям. Приятно видеть, что на мероприятия жители приходят семьями, чтобы отметить этот добрый праздник», - прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округша Иван Курданин.

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Дмитров
26 ноября 2024, 14:01
Концерт для детей с ОВЗ прошел ко Дню матери в Шатуре
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Около трех лет назад в Шатуре создали Союз особенных мам. Недавно для них организовали концерт к празднику. Воспитанники Воскресной школы подготовили творческие номера.

В концерте приняли участие 30 семей, в которых растут дети-инвалиды. В исполнении юных артистов прозвучали стихи и песни. Все они были посвящены самому близкому и родному человеку - маме.

«Каждой маме живется относительно непросто. Наша задача - маму переключить в состояние детства, погрузить в веселое настроение и создать теплую атмосферу радости. Мы сегодня попробуем на 40 минут погрузиться в это состояние», - сказала руководитель православного семейного дома «ИХТИС» Наталья Семенова.

После концерта для семей подготовили чаепитие, а дети изготовили для родных подарки.

«Концерт очень теплый, приятный. Атмосфера дружеская. Для мам - удовольствие посидеть и послушать», - сказала мама особенного ребенка Наталья Шундина.

Матерей поздравили депутаты партии «Единая Россия». Они вручили им букеты цветов и памятные подарки.

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Праздники Концерты Шатура

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