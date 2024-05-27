Глава Павловского Посада Денис Семенов обозначил планы по развитию округа

Так, сотрудники филиала ГУП МО «КС МО» завершили гидравлические испытания на всех участках теплосетей и начали подготовку к новому отопительному сезону, включая замену сетей на улице Крупской, ремонт котла № 4 в районе Городок и установку теплообменного оборудования на котельной ЛМЗ.

Глава округа получил много обращений от жителей многоквартирных домов поселка Большие Дворы, деревень Алферово и Ефимово о недостаточном напоре воды. Он поручил ресурсоснабжающей организации разобраться с этой проблемой.

Много вопросов возникло к МБУ «Благоустройство». Денис Семенов поручил настроить работу по сдаче дворов согласно чек-листам, выявить необходимость в ремонте входных групп, цоколей, отмосток, осмотреть весь жилой фонд, составить план по ремонту и распределить сотрудников.

Также, в этом году Мосавтодор планирует создать два круговых перекрестка для предотвращения заторов и аварийности на территории округа.

Главный врач центральной больницы подняла проблему увеличения травм у детей в выходные дни, призывая родителей соблюдать правила профилактики травматизма.

Руководителям служб напомнили о запрете проведения работ вблизи школ во время проведения итоговой аттестации для обеспечения комфортных условий выпускникам при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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