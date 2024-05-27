27 мая 2024, 22:05

Глава Павловского Посада Денис Семенов обозначил планы по развитию округа

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Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел оперативное совещание. На нем обозначили задачи и планы, которые предстоит выполнить в ближайшее время, а также подвели итоги проделанных работ.

Так, сотрудники филиала ГУП МО «КС МО» завершили гидравлические испытания на всех участках теплосетей и начали подготовку к новому отопительному сезону, включая замену сетей на улице Крупской, ремонт котла № 4 в районе Городок и установку теплообменного оборудования на котельной ЛМЗ.

Глава округа получил много обращений от жителей многоквартирных домов поселка Большие Дворы, деревень Алферово и Ефимово о недостаточном напоре воды. Он поручил ресурсоснабжающей организации разобраться с этой проблемой.

Много вопросов возникло к МБУ «Благоустройство». Денис Семенов поручил настроить работу по сдаче дворов согласно чек-листам, выявить необходимость в ремонте входных групп, цоколей, отмосток, осмотреть весь жилой фонд, составить план по ремонту и распределить сотрудников.

Также, в этом году Мосавтодор планирует создать два круговых перекрестка для предотвращения заторов и аварийности на территории округа.

Главный врач центральной больницы подняла проблему увеличения травм у детей в выходные дни, призывая родителей соблюдать правила профилактики травматизма.

Руководителям служб напомнили о запрете проведения работ вблизи школ во время проведения итоговой аттестации для обеспечения комфортных условий выпускникам при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Павловский посад
27 мая 2024, 22:22
Баскетболистки из Мытищ стали серебряными призерами первенства России
Unsplash
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В финале первенства России среди команд девушек до 14 лет мытищинские баскетболистки стали серебряными призерами турнира. Заключительный этап соревнований прошел в Салавате.

Спортсменки являются воспитанницами мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу. На групповом этапе девочки успешно справились с командами из Оренбурга и Василеостровского района Санкт-Петербурга, но уступили команде спортивной школы Самары.

На протяжении сезона мытищинские баскетболистки победили московскую команду «Глория» и санкт-петербургский «Купчинский Олимп». В финальной игре спортсменки долгое время лидировали, но в концовке уступили самарской команде со счетом 39:42.

Несмотря на второе место своей команды защитника команды Дарью Челак признали обладательницей титула MVP Финального раунда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
27 мая 2024, 22:14
Сотрудники Росгвардии задержали стрелявшего с балкона мужчину в Видном
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии задержали жителя Видного, который стрелял со своего балкона из охотничьего ружья в воздух. Патруль срочно прибыл на место происшествия, едва получив сообщение от встревоженных горожан о стрельбе.

Правоохранителям удалось оперативно обезвредить дебошира и забрать у него оружие, пострадавших нет. Нарушителя доставили в отдел полиции, по факту произошедшего проводится проверка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Стрельба Росгвардия Оружие Полиция
27 мая 2024, 22:06
Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропорту Жуковский
Pxhere
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В аэропорту Жуковский вводили временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На фоне уничтожения средствами ПВО малоразмерного воздушного шара аэропорт работал в штатном режиме. Ограничения, которые действовали с 20:50 до 21:22, не повлияли на расписание и режим деятельности воздушной гавани.

Об уничтожении воздушного шара в Подмосковье сообщили в Минобороны России. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе сбили беспилотник, обломки которого упали на частный дом. В результате никто не пострадал. Власти помогут с восстановлением объекта, пообещал глава Московской области.

Жуковский ПВО
27 мая 2024, 21:57
Новые рабочие места появятся на производстве металлоизделий в Солнечногорске
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Компания «Металлика-Дизайн» планирует расширить производство в Солнечногорске. На встрече подняли вопросы подбора кадров и подготовки специалистов из числа молодежи с использованием ресурсов колледжа «Подмосковье».

Заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик обсудил с руководством компании возможность помощи в подборе участка на льготных условиях.

«Компания зарекомендовала себя по всей России. В Солнечногорске трудятся более 120 сотрудников. Планируем оказать помощь в расширении производства: в рамках региональной программы подберем и предоставим в аренду земельный участок по льготной ставке один рубль», - рассказал Кирилл Типографщик.

«Металлика-Дизайн» действует в городском округе с 2006 года, специализируясь на изготовлении металлических изделий и конструкций на заказ. Предприятие обладает собственным высокотехнологичным производством и успешно реализовывала крупные проекты, такие как архитектурные формы для небоскреба «Лахта-центр», музея современного искусства «ГЭС - 2», Центрального бульвара в «Сколково» и другие объекты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Рабочие места Промышленность

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