Глава Орехово-Зуева проверил ремонт коллектора на улице Бирюкова

Коллектор на улице Бирюкова построен 47 лет назад. Его протяженность составляет 800 метров на глубине залегания три-четыре метра. Сооружение полностью изношено, поэтому в рамках капитального ремонта подрядчики решили использовать метод санации навивкой при замене участка трубы. Специалисты уже устранены провалы, коллектор работает в штатном режиме.

Планируется закончить замену всех канализационных колодцев до конца февраля - начала марта. Пять колодцев рабочие уже заменили, работы еще на трех продолжаются. После замены начнется промывка и навивка новой трубы.

На текущей неделе подрядчики также начнут делать два котлована в Орехово-Зуеве. Один находится около перекрестка с круговым движением рядом с улицей Красноармейской, второй - за домом культуры на площади Пушкина. Затем шнековая бурильная машина сделает проходку между котлованами. Параллельно на проезде Лермонтова специалисты начнут паять трубу. До начала лета планируется проложить трубу и также приступить к замене колодцев.