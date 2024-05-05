Глава Орехово-Зуева проконтролировал капремонт школы в Дрезне

Как рассказали в администрации округа, в здании детского сада рабочие уже сняли старую кровлю и приступили к замене инженерных коммуникаций.

В детский сад закупят новую удобную мебель, а прилегающую территорию благоустроят: высадят газон и кустарники, проложат дорожки и установят игровые конструкции.

Также полным ходом идет и ремонт школы – рабочие приступили к внутренней отделке помещений. По архитектурному проекту на территории школы построят мини-стадион, где смогут заниматься спортом не только ученики, но и жители Дрезны.

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