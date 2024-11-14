14 ноября 2024, 12:44

Глава округа Пушкинский провел совещание по актуальным вопросам ЖКХ

Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
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Очередное оперативное совещание руководителя муниципалитета Максима Красноцветова с заместителями и начальниками управлений прошло в Пушкино. Главной темой стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Максим Красноцветов поручил усилить работу с частными ресурсоснабжающими предприятиями, которые не могут организовать рабочий процесс на должном законодательном уровне.

На заседании также обсудили переход на электронное голосование жителей многоквартирных домов, которое вводится в Московской области. Общие собрания собственников теперь будут проходить в федеральной системе ГИС ЖКХ. Это позволит сделать процесс выбора управляющей компании более прозрачным и избежать большого количества поддельных бюллетеней.

Жители городского округа теперь смогут воспользоваться четырьмя вариантами голосования: через систему ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «Госуслуги.Дом», через Многофункциональный центр или через передачу бланка для внесения в систему ГИС ЖКХ администратору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что управляющие компании, независимо от того, работают ли они с новыми или старыми домами, эффективно отвечают на запросы жителей. Он выразил надежду, что новые меры позволят быстрее и эффективнее реагировать на возникающие проблемы.

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ЖКХ Пушкино
14 ноября 2024, 12:47
Два пожарных пирса построят в Ленинском округе в 2025 году
Пресс-служба администрации г.о. Ленинский
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В следующем году в деревнях Григорчиково и Большое Саврасово появятся пожарные пирсы. Они обеспечат надежное водоснабжение для борьбы с пожарами.

Администрация Ленинского округа планирует построить два пожарных пирса, чтобы улучшить противопожарную безопасность в удаленных населенных пунктах. В частности, пирсы появятся в деревнях Григорчиково и Большое Саврасово. Это станет важным шагом для повышения пожарной безопасности, ведь новые пирсы обеспечат доступ к воде, необходимой для тушения пожаров.

«Для быстрой реакции на пожары в удаленных районах мы уже строим пожарное депо в поселке Дрожжино. Здание возведено, идет внутренняя отделка», - отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Новое депо будет обслуживать более ста тысяч жителей, проживающих в Дрожжино, Боброво, Новодрожжино и других населенных пунктах. Сегодня на территории округа работают три пожарные части: в Видном, Развилке и Молоково.

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Строительство Ленинский округ
14 ноября 2024, 12:47
Урок «Разговоры о важном» провели в школе № 2 в Свердловском
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Традиционное занятие на тему патриотизма прошло в одной из школ Лосино-Петровского. На нем поговорили о том, как можно сделать свой вклад в общее дело.

Мероприятие в Свердловской школе № 2 началось с линейки и исполнения гимна Российской Федерации. Затем в классах школьники поговорили на тему «Твой вклад в общее дело».

Они обсудили, как каждый из них может помочь соседям, школе, нуждающимся. Каким образом можно помочь благотворительным организациям.

«Это важно и для нас. Объединяясь ради общей цели, мы можем достичь большего. Важно помнить, что наш вклад, даже самый маленький, имеет значение. Каждый раз, когда мы действуем с добрыми намерениями, мы становимся частью чего-то большего», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

На уроке дети могли задать вопросы и обсудить интересующие их аспекты темы.

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Школьники Лосино-Петровский Патриотизм
14 ноября 2024, 12:46
Программу к 180-летию Римского-Корсакова провели в Лосино-Петровском
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Школьников Лосино-Петровского познакомили с творчеством композитора Н. А. Римского-Корсакова. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Сказки русской музыки».

Встреча прошла в школьной библиотеке. Ее приурочили к 180-летию со Дня рождения Н. А. Римского-Корсакова.

Четвероклассники услышали произведение «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане». Они определили, какие музыкальные инструменты использовал автор, какие темы он затронул в произведении.

Один из учеников исполнил музыкальную композицию на скрипке. Также в библиотеке для ребят подготовили выставку, где школьники могли увидеть факты из биографии композитора и почитать сказки.

Отметим, что Николай Римский-Корсаков создал 15 опер, три симфонии, инструментальные концерты и кантаты. Он написал музыку к сказкам «Золотой петушок», «Снегурочка», «Садко», «Кощей бессмертный», «Сказка о царе Салтане» и другим.

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Музыка Школьники Лосино-Петровский
14 ноября 2024, 12:45
Еще 1000 камер подключили к системе «Безопасный регион» в Ленинском округе
Пресс-служба администрации г.о. Ленинский
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За 2024 год в Ленинском к системе «Безопасный регион» подключили примерно тысячу новых видеокамер. Всего в округе теперь работают 7590 камер, а в следующем году их станет еще больше.

В администрации округа отметили, что система «Безопасный регион» помогает обеспечить спокойствие жителей, особенно в местах массового скопления людей и на социальных объектах. Камеры фиксируют все, что происходит, и записи хранятся в архиве тридцать дней, что помогает правоохранительным органам в расследованиях. Жители могут узнать, где установлены камеры, на портале «Добродел» и, если потребуется, запросить сохранение записи или предложить установить новые устройства.

В округе также растет число участковых пунктов полиции. В этом году один из таких пунктов открылся в жилом комплексе «Миниполис Дивное».

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Ленинский округ

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