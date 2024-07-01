Глава Одинцовского округа встретился с молодежью в парке «Раздолье»

Андрей Иванов отметил, что в Одинцовском округе во время пандемии образовалось большое сообщество волонтеров. Они помогали пожилым и инвалидам во время самоизоляции, а после начала специальной военной операции собирают грузы на Донбасс и помогают переселенцам, бойцам и жителям новых территорий.

«В Одинцовском округе еще во время пандемии сложилось большое и сильное сообщество волонтеров. Это неравнодушные, энергичные люди, которые помогали во время самоизоляции пожилым гражданам, инвалидам и всем, кто нуждался в тот момент в поддержке», - отметил глава Одинцова Андрей Иванов.

Молодежь также активно занимается экологическим волонтерством, организует субботники и проводит экологические акции. Они реализуют свои проекты, а администрация им в этом помогает. Во время встречи возникла идея создать Центр молодежи.

Участники говорили не только о работе, но и о своих интересах. Например, 16-летняя Ирина Медведева уже организовала питомник для кошек и планирует стать ветеринаром. Она получила благодарственное письмо от главы округа за помощь в реализации проекта по благоустройству города.

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