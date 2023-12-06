06 декабря 2023, 17:21

Глава Одинцовского округа проверил ремонт кровель жилых домов в поселке Барвиха

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Капитальный ремонт жилых домов продолжается в поселке Барвиха. В порядок привели кровли в домах № 18, № 23 и № 24. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с жителями оценил качество выполненных работ.

Капитальные ремонты в трех жилых домах поселка выполнены на 85%.

«Зафиксировали, что еще нужно сделать. По просьбе жителей вентиляционные трубы на крышах подрядчик оснастит решетками - это предотвратит попадание птиц в вентиляцию. Кроме того, в план работ на ближайший месяц поставим замену почтовых ящиков и перил в доме № 18», - рассказал Андрей Иванов.

В Барвихе планируется также капитально отремонтировать дома № 26 и № 17 в 2024 году. Всего в краткосрочный план ремонта до 2025 года включено 252 дома в Одинцовском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Ремонтные работы
06 декабря 2023, 18:18
Более 370 новых тракторов выведут на очистку дорог Подмосковья зимой
ГУСТ
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Главное управление содержания территорий Московской области распределило 375 новых тракторов для очистки дорог предстоящей зимой. Машины помогут коммунальным службам своевременно приводить территории в порядок.

Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что новые трактора отлично подходят для погодных условий Московской области. Полный привод обеспечивает беспрепятственное прохождение, а дизельный двигатель потребляет мало топлива.

«В этом году мы распределили 375 МТЗ 82 серии. <…> Такая машина - сейчас основной помощник для уборки территорий. Сегодня в Подмосковье только на прометание задействовано 720 единиц вместе с теми, что уже были у муниципалитетов в наличии», - указала Светлана Аипова.

В заключение она добавила, что для очистки узких проездов используется малая механизация. При этом дочищается территория вручную. Крупную технику задействует лишь для борьбы с большими объемами снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении штата коммунальщиков в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
06 декабря 2023, 18:06
Первое очное заседание клуба экспортеров прошло в Подмосковье
Мининвест
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Итоги экспортной работы подвели в Подмосковье во время первого заседания клуба экспортеров. На мероприятии также наградили победителей конкурса «Экспортер года Московской области».

«Экспорт - это знак качества для каждого производителя, показатель успеха и востребованности его продукции. Это доказательство того, что его товар в состоянии „занять“ свою долю рынка не только у нас в России, но и имеет потенциал в других странах», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что в число лучших экспортеров Подмосковья вошли 35 компаний. На данный момент в Московской области работают свыше шести тысяч экспортеров, почти 5,6 тысячи из которых - представители МСП.

«Этот показатель у нас чуть выше, чем в других регионах. В среднем по России доля МСП-экспортеров составляет порядка 1%», - заключила Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции
06 декабря 2023, 17:56
Свыше 20 тысяч тонн удобрений закупили в Подмосковье для весенних полевых работ в 2024 году
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковье продолжает закупать удобрения для весенних посадок на 2024 год. Сейчас обеспеченность сельхозпредприятий региона составляет 23,7%.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, во время осенних полевых работ использовали 12,3 тысячи тонн удобрений. С их помощью в почву поступают питательные элементы, что позволяет увеличить урожайность.

«В Московской области продолжается закупка минеральных удобрений для проведения весенних полевых работ в 2024 году. На данный момент уже приобретено 21,4 тысячи тонн, законтрактовано - 1,8 тысяч тонн», - сказал он.

Больше всего удобрений минувшей осенью использовали в Сергиевом Посаде, Раменском, Серебряных Прудах, Зарайске, Клину и Ступине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
06 декабря 2023, 17:54
Автомобили ГУСТ с умными камерами начали фиксировать нарушения по уборке снега в Подмосковье
ГУСТ МО
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Мобильные комплексы инспекторов ГУСТ перевели на зимние настройки. Устройства зафиксировали уже более двух тысяч нарушений по уборке снега в Подмосковье.

«Теперь нейросетевые камеры могут фиксировать несвоевременную уборку снега во внутриквартальных проездах и дворах. С 28 ноября искусственный интеллект уже обнаружил 2 165 зимних нарушений, из них 1432 снежных навала и 733 случая неочищенных покрытий», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Московская область нарастит штат коммунальщиков для готовности к снежной зиме, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Дополнительно в регионе закупают новую технику и нанимают больше сотрудников для уборки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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