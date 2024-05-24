Глава Одинцовского округа провел бизнес-ланч с местными предпринимателями

Специалисты МОНИКИ приняли участие в международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Достижения фундаментальной прикладной медицины и фармации». Мероприятие состоялось в Самарканде.

Ректор Самаркандского государственного медицинского университета Жасур Ризаев вручил благодарственное письмо за активное взаимодействие заведующей кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии МОНИКИ Малкан Амхадовой. Ассистенты этой кафедры также приняли участие в конкурсе молодых ученых в рамках конференции и получили несколько дипломов первой степени.

«Мы давно сотрудничаем с Самаркандским государственным медицинским университетом и всегда с огромной радостью принимаем участие в его мероприятиях. На этой конференции встретились ученые из разных стран, это уникальная возможность для молодых специалистов обменяться научным и клиническим опытом» - прокомментировала Малкан Амхадова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».