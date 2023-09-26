Глава Одинцовского округа наградил жителей Немчиновки за помощь в тушении горевшего автомобиля

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В результате чрезвычайного происшествия, два автомобиля сгорели, еще три получили повреждения. Дмитрий Абрамов, Валерий Винников, Никита Мохов, Чингиз Сафин, Олег Чернышов и Владимир Широков отодвигали припаркованные машины подальше от очага возгорания, чтобы не дать огню распространиться.

Один из мужчин - Валерий Винников получил травму руки. Ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Поблагодарить мужчин за решительные действия приехал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Он вручил жителям села благодарственные письма.

«Выражаю вам искренние слова благодарности - ваши решительные и смелые действия помогли остановить пожар. Вы не стали отсиживаться дома, а сразу пришли на помощь. Мы гордимся, что у нас есть такие мужественные и неравнодушные граждане», - отметил Андрей Иванов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья на ближайшее время.

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