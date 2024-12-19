19 декабря 2024, 21:40

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил нефтебазу в поселке Часцы

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил нефтебазу в поселке Часцы, занимающую площадь 4,5 гектара. Этот объект предназначен для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо.

Нефтебаза оборудована двумя наливными эстакадами, эстакадой для слива светлых нефтепродуктов, резервуарным парком с емкостями от 200 до двух тысяч кубометров, а также собственной лабораторией и гаражом.

Иванов отметил, что подача цистерн на базу осуществляется по собственному железнодорожному пути. Важное внимание уделяется безопасности, включая строгий контроль доступа и защищенность периметра. Лаборатория проверяет качество каждой партии топлива, а пропускная способность базы позволяет обслуживать до 10 бензовозов одновременно, с суточным потоком более 100 автомобилей.

Часцовская нефтебаза также имеет собственный парк автотранспорта, что позволяет быстро и надежно осуществлять поставки топлива. Все машины оснащены системой глобальной навигационной спутниковой системы и видеонаблюдением для контроля за транспортировкой, что обеспечивает высокий уровень безопасности и эффективности работы базы.

Одинцово Нефть Андрей Иванов
19 декабря 2024, 21:56
СВО, здравоохранение и транспорт. Воробьев — о важнейших вопросах на прямой линии с Путиным
Telegram-канал Андрея Воробьева
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Сегодня прошла прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, во время которой прозвучало множество острых вопросов, интересующих граждан страны. Большинство тем касается Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Мы все смотрели Прямую линию с нашим Президентом. Прозвучавшие вопросы крайне важны для жизни каждого региона и нашего Подмосковья, в частности. Топ вопросов по Московской области касался здравоохранения, транспорта и ветхого и аварийного жилья. Эти три магистральные темы важны», - подчеркнул Воробьев.

Специальная военная операция Все аспекты, связанные с проведением специальной военной операцией, включая выплаты, реабилитацию и документацию, находятся под контролем филиала госфонда « Защитники Отечества ».

«Мы понимаем, насколько важно оказывать заботу и внимание нашим бойцам и их семьям. Потому этот вопрос у нас на особом контроле», - указал Воробьев.

Здравоохранение В сфере здравоохранения акцент сделан на модернизацию первичного звена и создание современных медицинских учреждений. В Балашихе строится новая большая больница, помощь в этом проекте оказывает президент, запуск планируется в 2027 году. Также в следующем году стартует строительство медицинского комплекса на тысячу коек в Мытищах. С начала августа уже 32,5 тысячи детей получили лечение в новом Детском центре имени Рошаля.

«Мы также развиваем телемедицину , чтобы разгрузить первичное звено», - отметил Воробьев.

Ветхое и аварийное жилье Что касается ветхого и аварийного жилья, завершено переселение из всех аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года.

«Сейчас у нас действует программа реновации. Цель - расселить всех людей из безнадежно устаревших домов», - подчеркнул губернатор.

Транспорт В области транспортной инфраструктуры на маршруты выведено 200 новых автобусов. Увеличение числа транспортных средств происходит в местах с высокой загрузкой, таких как Одинцово, Балашиха, Ленинский район, Красногорск и Домодедово.

«Понимаем свою ответственность и стараемся с этим справиться. Уверен, что в ближайшее время каждый, кто пользуется общественным транспортом, почувствует перемены», - указал Воробьев.

Дороги Также завершается реализация ряда ключевых дорожных проектов. В этом году открылись важнейшие транспортные артерии, такие как Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.

«На очереди - обход Малых Вязем. Это работу мы продолжаем», - подытожил Воробьев.

Раннее Воробьев рассказал о строительстве нового въезда в Королев. Его открытие окончательно решит проблему с пробками.

Здравоохранение Больницы Строительство Андрей Воробьев Дороги Телемедицина Реновация в Московской области Аварийное жилье
19 декабря 2024, 20:01
Подмосковные росгвардейцы прошли испытания на право ношения знаков отличия
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Более 30 сотрудников спецподразделений СОБР и ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области прошли квалификационные испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа 2-й степени. Программа испытаний включала теоретический и практический экзамены.

Мероприятие открыл генерал-майор полиции Петр Зоров, начальник Главного управления Росгвардии по Московской области, который подчеркнул престижность службы в спецподразделениях и пожелал участникам успехов в преодолении всех этапов испытаний.

После проверки состояния здоровья росгвардейцы сдали тесты по огневой подготовке, а также выполнили упражнения по физической подготовке и стрельбе. Под руководством профессиональных инструкторов спецназовцы продемонстрировали свою силу и выносливость, умение вести меткую стрельбу в различных условиях, а также психологическую готовность к выполнению сложных задач.

Ключевым этапом испытания стал стрелковый тест, в котором спецназовцам необходимо было продемонстрировать уровень огневой подготовки, поразив мишени и выполнив нормативы по стрельбе из пистолета и автомата.

Из 31 претендента, представлявшего отряды СОБР, СОБР «Булат», ОМОН «Русич» и ОМОН «Пересвет», только 10 смогли успешно пересечь финальную черту и набрать необходимые проходные баллы.

Спецназ Росгвардия Экзамены
19 декабря 2024, 18:51
Администрация Одинцова провела выездной прием жителей поселка Летний Отдых
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Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел выездной прием в Доме культуры поселка Летний Отдых. Жители обращались с вопросами по образованию, благоустройству и экологии.

Они подняли проблему детского сада № 58, построенного в 1966 году и требующего капитального ремонта, особенно канализации. Иванов отметил, что муниципалитет планирует провести поэтапный капремонт и ищет участок для нового садика.

Также староста деревни Сальково Татьяна Романова озвучила необходимость создания детской игровой и спортивной площадки, подходящий участок для которой может быть включен в программу благоустройства на 2026 год. Вопросы о наружном освещении и обустройстве аллеи к мемориалу павшим в годы войны также нашли поддержку.

Кроме того, в хуторе Никонорова будут решены проблемы с освещением за счет внебюджетных источников. Зеленый участок и пруд оформят в муниципальную собственность. Также готовы провести муниципальный земельный контроль по факту складирования контейнеров. Стоит отметить, что на приеме Андрей Иванов проинформировал ветерана боевых действий Дмитрия Захарова о возможностях получения земельных участков для ветеранов.

Одинцово Благоустройство Андрей Иванов Медицина
19 декабря 2024, 18:47
Проект «Спортивный Солнечногорск» победил во всероссийском конкурсе инициатив
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Проект Юлии Зимкиной «Спортивный Солнечногорск» стал лучшим в номинации «Культурный код» на региональном этапе всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Лауреат представит Подмосковье на федеральном уровне.

Итоги были подведены на форуме «Мой бизнес. Открывая новые горизонты». Участники из Московской области подали 30 заявок. В конкурсе представлено шесть номинаций. Победителей наградили дипломами и памятными подарками.

«Спортивный Солнечногорск» зародился еще в 2015 году. Он объединяет лучших тренеров и инструкторов Солнечногорска, предлагая бесплатные занятия на свежем воздухе для всех желающих. В рамках проекта доступны разнообразные направления: йога, бег, художественная гимнастика, танцы, функциональные тренировки, цигун, пилатес, табата, воркаут, единоборства и многие другие.

Кроме того, «Спортивный Солнечногорск» активно инициирует проведение спортивных мероприятий и праздников, способствуя развитию здорового образа жизни в сообществе.

«За эти годы „Спортивный Солнечногорск“ стал одной из ведущих социальных инициатив в округе. Он пользуется огромной популярностью: все больше людей присоединяются к нему и приобщаются к здоровому образу жизни», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Организатором регионального этапа выступил центр «Мой бизнес» Московской области. Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших практик социального предпринимательства.

Спортсмены Солнечногорск конкурсы

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