Глава Одинцова проверил эксплуатацию закрытого полигона «Часцы»

Здесь убирают снег, вывозят на специализированные площадки, обрабатывают технические проезды противогололедными материалами - технической солью, песком и щебнем.

Полигон в Часцах продолжает проходить биологический этап рекультивации, который начался в 2023 году и продлится не менее четырех лет. Сегодня объект находится под круглогодичным контролем специалистов компании «БМТ-Сервис».

«Экология - в приоритете. На полигоне функционируют системы сбора и утилизации биогаза, а также очистные сооружения мощностью 150 кубометров в сутки. Особое внимание уделяется экологическому мониторингу: воздух проверяют в 18 точках вокруг полигона, дополнительно работают четыре поста Мособлэкомониторинга. Данные показывают положительную динамику: экологическая ситуация на объекте и в прилегающих районах продолжает улучшаться», - отметил Андрей Иванов.

Комплексное содержание закрытого полигона включает техническое обслуживание системы сбора и транспортировки фильтрата, станции глубокой очистки и обессоливания, системы сбора, дегазации и утилизации свалочного газа. На объекте ведут геодезический мониторинг армогрунтовых подпорных стенок полигона и выполняют комплексное техническое обслуживание сопутствующего оборудования - трубопроводов, насосов, резервуаров.

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