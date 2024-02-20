Глава Одинцова обсудил с директорами школ поддержку учителей и привлечение новых кадров

Для решения этой проблемы активно используются региональные программы поддержки: 47 учителей уже воспользовались программой \"Социальная ипотека\", четыре педагога присоединились к программе \"Земский учитель\", а 116 молодых специалистов получили гарантии и льготы. С февраля 2024 года, 198 учителей подали заявления на компенсацию арендной платы за жилье, а семь школ претендуют на гранты для привлечения педагогических кадров.

В рамках дополнительных мер поддержки будет компенсироваться аренда жилья для воспитателей дошкольных учреждений, а также предоставлены льготы по коммунальным платежам. Вопросы транспортной доступности и компенсации проезда на общественном транспорте также находятся в фокусе внимания. Усиление партнерства с высшими учебными заведениями и использование рекрутинговых онлайн-платформ, а также запуск активной социальной рекламы о вакансиях, должны способствовать привлечению новых кадров.

Отдельное внимание уделили ситуации с кадрами в недавно открытых и планируемых к открытию образовательных учреждениях, включая образовательный центр «Багратион», детский сад № 69 и новые школы и садики, которые откроют в 2024 году. Благодаря предпринимаемым мерам, проблем с комплектацией персонала в этих учреждениях не ожидается.

Андрей Иванов выразил уверенность в том, что принятые меры позволят успешно преодолеть кадровый дефицит в образовательной сфере округа уже в текущем году.

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