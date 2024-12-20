Глава Одинцова Иванов проверил качество ремонта зала в центре «Созвездие»

В обновленном зале с октября этого года проходят занятия хореографической студии Ready2Go. Ее посещают около 100 участников, а общее количество занимающихся в «Созвездии» достигает почти 400 человек.

Ремонт сделали за счет внебюджетных средств: обновили отделку, установили новое освещение и систему отопления. Несмотря на это, в помещении необходимо было улучшить теплоизоляцию и заменить старые окна. Руководитель муниципалитета Андрей Иванов поручил профильным службам решить эти проблемы. На встрече обсудили также возможность создания отдельного входа в здание для уменьшения нагрузки на главную входную группу.

Отметим, что центр «Созвездие» - часть муниципального учреждения культуры «Голицынский культурно-досуговый центр». Здание учреждения включает два хореографических зала и четыре кабинета. Территорию творческого развития открыли в 2017 году, там организовали танцевальные группы по разным направлениям хореографического искусства.