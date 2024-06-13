Глава Одинцова Андрей Иванов вручил первые паспорта 10 школьникам

Торжественная церемония прошла в здании администрации. Ее приурочили ко Дню России - его ежегодно отмечают 12 июня. Школьников поздравили с важным событием и напомнили, что с этого дня у них появились не только новые возможности.

«Не забывайте, что вместе с правами появляются и обязанности, и дополнительная ответственность перед родителями, друзьями, обществом, конечно, перед страной. Где бы вы ни находились, помните, вы уже представляете Россию», - подчеркнул Андрей Иванов.

Поддержать получающих свой первый паспорт пришли родные и близкие. По традиции, со всеми участниками сделали памятное фото. Кроме самих паспортов, подросткам вручили книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».