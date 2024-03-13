13 марта 2024, 18:56

Глава Одинцова Андрей Иванов провел для жителей округа экскурсию по заводу «АНИ Пласт»

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Жители микрорайона Верхний Посад в Звенигороде долгое время выражали свои опасения относительно работы завода «АНИ Пласт». Встречу с инициативными горожанами провел глава округа Андрей Иванов. Экскурсия по предприятию стала ответом на их вопросы.

В мероприятии участвовала инициативная группа жителей, а также представители общественной палаты Одинцовского округа и представители министерств инвестиций и экологии Московской области.

«Нам показали весь цикл производства, ответили на вопросы и пообещали, что подобные встречи и экскурсии будут проходить на регулярной основе», - глава Одинцово Андрей Иванов.

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Одинцово Экология
13 марта 2024, 18:56
Победители интеллектуальных игр в Подмосковье посетили выставку «Россия» на ВДНХ
Общество "Знание"
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Ученики Ивановской школы и студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума победили на Всероссийских интеллектуальных играх в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты». В качестве приза их отправили в Москву на международную выставку-форум «Россия».

Ребята посетили павильон Сбера, павильон № 57 «Россия - моя история» и другие экспозиции. Экскурсии победителям конкурса провели гиды программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Кроме того, школьники и студенты получили памятные подарки от общества «Знание».

Напомним, Всероссийские интеллектуальные игры в этом году были посвящены современным достижениям России в различных областях промышленности и науки. Всего звание лучших боролись учащиеся из 28 регионов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Выставки Школьники Студенты
13 марта 2024, 17:54
Свыше 90 земельных участков выставили на торги в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
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За неделю в Подмосковье выставили на торги 91 объект недвижимости. Больше всего из них — в Ступине, Истре и Подольске.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Ступине с начала года реализовали 73 земельных участка. Сейчас на торгах доступно еще 110. Так, жители могут преобрести шесть соток в поселке Малино.

В Истре в этом году продали или сдали в аренду 46 объектов, сейчас доступно еще 99.

Ознакомиться со всеми лотами региона можно на портале ЕАСУЗ.

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Аукционы Недвижимость
13 марта 2024, 17:43
Регоператор МСК-НТ провел экоурок для школьников в Чехове
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Представители регионального оператора МСК-НТ провели экоурок для школьников в Чехове. Занятия для учащихся второго класса школы № 3 подготовили в рамках акции «Сожми и закрути ПЭТ». Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

«Перед Министерством ЖКХ Московской области стоит серьезный вызов. Во-первых, уменьшить несанкционированные свалки и продолжить развитие объектов переработки вторичных ресурсов; во-вторых, организация раздельного сбора отходов от населения с учетом нового формата программы МегаБак; в-третьих, необходимо развивать сбор строительных отходов в округах», - По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, перед ведомством стоит несколько важных задач: уменьшить количество незаконных свалок, организовать и развивать раздельный сбор отходов.

С ребятами обсудили один из самых вредных видов отходов - пластик. Представители регоператора во время флешмоба продемонстрировали эффективность переработки вторсырья. Напомним, принцип экологичного поведения «Сожми и закрути ПЭТ» подразумевает сжатие пустых пластиковых бутылок перед утилизацией.

Школьников также познакомили с двухкомпонентной системой разделения отходов «Два бака». Полученные знания по раздельному сбору ребята проверили и закрепили прямо на уроке в игровой форме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Школьники
13 марта 2024, 17:32
Дизайнерская карусель на Житной площади в Коломне стала самой посещаемой в Подмосковье за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые популярные карусели недели. Первое место по посещаемости занял аттракцион на Житной площади в Коломне. На нем прокатились почти две тысячи человек.

Как рассказали в министерстве, дизайнерские карусели разработал художник Денис Симачев. Их установили в парках региона по программе губернатора. Все аттракционы оснащены подсветкой и аудиосистемой.

В ведомстве добавили, что все карусели прошли техобслуживание для безопасной работы зимой. На них заменили жидкости и смазки, а также проверили состояние контактов и электрических цепей.

Один сеанс на аттракционе длится три минуты. Одновременно прокатиться могут 44 человека.

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Коломна Благоустройство

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