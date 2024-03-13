Глава Одинцова Андрей Иванов провел для жителей округа экскурсию по заводу «АНИ Пласт»

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Ученики Ивановской школы и студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума победили на Всероссийских интеллектуальных играх в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты». В качестве приза их отправили в Москву на международную выставку-форум «Россия».

Ребята посетили павильон Сбера, павильон № 57 «Россия - моя история» и другие экспозиции. Экскурсии победителям конкурса провели гиды программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Кроме того, школьники и студенты получили памятные подарки от общества «Знание».

Напомним, Всероссийские интеллектуальные игры в этом году были посвящены современным достижениям России в различных областях промышленности и науки. Всего звание лучших боролись учащиеся из 28 регионов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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