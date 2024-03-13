Глава Одинцова Андрей Иванов провел для жителей округа экскурсию по заводу «АНИ Пласт»
Жители микрорайона Верхний Посад в Звенигороде долгое время выражали свои опасения относительно работы завода «АНИ Пласт». Встречу с инициативными горожанами провел глава округа Андрей Иванов. Экскурсия по предприятию стала ответом на их вопросы.
В мероприятии участвовала инициативная группа жителей, а также представители общественной палаты Одинцовского округа и представители министерств инвестиций и экологии Московской области.
«Нам показали весь цикл производства, ответили на вопросы и пообещали, что подобные встречи и экскурсии будут проходить на регулярной основе», - глава Одинцово Андрей Иванов.
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