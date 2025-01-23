Глава Одинцова Андрей Иванов посетил отреставрированную усадьбу в Перхушково

Село Перхушково появилось в XV веке и имеет интересную историю. Здесь была первая почтовая станция недалеко от Москвы, и через село проходила важная дорога. По легенде, Наполеон остановился здесь после Бородинского сражения и переночевал в усадьбе, построенной в 1760-х годах. Эта усадьба - одна из старейших в Подмосковье. Долгое время ее владели дворяне Яковлевы, родственники писателя Александра Герцена, который тоже здесь часто бывал.

Сейчас сохранились только главное здание и церковь Покрова. Стоит отметить, что с 2022 года идет проект по восстановлению усадьбы при поддержке Российского фонда культуры и Российского военно-исторического общества.

Полная реставрация началась в 2023 году. Здание восстановили из руин за полтора года. Первый этаж каменный, а второй деревянный. Обновили брусья, окна, двери и системы отопления и электричества. Также укрепили фундамент и провели гидроизоляцию.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил усадьбу и ее территорию, которую тоже приведут в порядок. Уже высажен газон и сделаны дорожки.

Что будет с усадьбой дальше, пока не решили. Есть идеи создать музей. Глава муниципалитета Андрей Иванов верит, что усадьба станет важной частью культурной жизни района.