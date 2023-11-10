Глава общественной приемной бизнес-омбудсмена и прокурор встретятся с предпринимателями в Раменском
Совместный прием городского прокурора и руководителя Общественной приемной бизнес-омбудсмена с предпринимателями пройдет в Раменском 14 ноября. На нем рассмотрят обращения по поводу неправомерных действий или бездействия правоохранительных органов и других ведомств.
Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена, на приеме рассмотрят обращения, связанные с неправомерными действиями или бездействием правоохранительных органов, администрации, региональных операторов по вывозу отходов и других организаций.
Записаться на встречу можно по телефону +7(926)242-16-33.
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