Глава общественной приемной бизнес-омбудсмена и прокурор встретятся с предпринимателями в Раменском

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена, на приеме рассмотрят обращения, связанные с неправомерными действиями или бездействием правоохранительных органов, администрации, региональных операторов по вывозу отходов и других организаций.

Записаться на встречу можно по телефону +7(926)242-16-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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