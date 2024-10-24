24 октября 2024, 13:01

Глава Наро-Фоминска провел встречу с сельскими старостами

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
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День сельского старосты во второй раз отметили в Подмосковье 23 октября. Глава городского округа Роман Шамнэ поздравил людей, отстаивающих интересы своих населенных пунктов.

На территории Наро-Фоминского городского округа работают 206 сельских пунктов, в большинстве из которых есть свои старосты. Они первые узнают о всем, что происходит в селе, кому нужна помощь, и на безвозмездной основе помогают решить проблемы соседей.

На встрече с руководителем муниципалитета старосты обсудили важные вопросы и поделились инициативами. Роман Шамнэ заверил, что каждое обращение будет обязательно рассмотрено под его личным контролем.

Власти городского округа благодарны старостам за их энтузиазм, ответственность, неравнодушие и преданность делу. Эти люди не случайно являются главными во всех небольших населенных пунктах - именно старостам доверяют местные жители и обращаются к ним со своими проблемами.

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Наро-Фоминск Праздники
24 октября 2024, 14:36
Полчаса вместо двух в пути. Андрей Воробьев назвал срок открытия Мытищинской хорды в Подмосковье
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Движение по Мытищинской хорде в Подмосковье запустят в декабре, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Это большой проект, включающий в себя 11 мостов и путепроводов. Готовность дороги достигла 95%,

Мытищинская хорда также известна как трасса Виноградово - Болтино - Тарасовка. Это масштабный концессионный проект Подмосковья, то есть тот, что реализуют при участии инвесторов.

«Четырехполосная трасса длиной 16,1 километра соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским - здесь как раз продолжаем реконструкцию», - отметил Андрей Воробьев.

Кроме того, по проекту объединят две вылетные магистрали. Так водители смогут объезжать загруженный участок МКАД.

Из 11 мостов и путепроводов готовы уже девять, два - на стадии завершения. Шесть новых развязок соединят восемь населенных пунктов.

Это деревни Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки и поселки Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка.

«Так жители смогут быстрее добираться до точки назначения. Например, из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню можно будет добраться всего за полчаса вместо двух», - подчеркнул глава Подмосковья.

Изменения почувствуют минимум 850 тысяч человек, живущих на этом направлении. А благодаря системе «Свободный поток» проезд будет доступен в том числе по транспондеру.

Мытищи Строительство Андрей Воробьев Пробки Дороги
24 октября 2024, 14:35
Жителей Балашихи пригласили помочь приюту для бездомных животных
Ирина Митюрина
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За два месяца осени — сентябрь и октябрь, в Балашихе удалось пристроить пятерых котят, двух взрослых кошек и кота в зооприют, расположенный в конюшне «Пелагея» в микрорайоне 1-го Мая. Теперь животные обеспечены теплом и пищей на зимний период.

Заместитель исполнительного секретаря Балашихинского отделения «Единой России» Ирина Митюрина сообщила, что благодаря помощи неравнодушных жителей, таких как Зули Мамедова, Анастасия Уланова и Аниса Ярулина, был собран корм для новых обитателей приюта. В ближайшее время, в рамках реализации партпроектов «Единой России» «Защита животного мира» и «Защита животных - это несложно», будет передан весь собранный корм в приют с помощью зоомагазинов Балашихи.

«У животных все очень даже неплохо - они в тепле, накормлены и обласканы! Если у читателей есть желание взять себе пушистого друга из приюта, это очень легко сделать», - добавила Митюрина.

Акция по сбору помощи для животных продолжается, и все желающие могут принять в ней участие, оставив продукты и вещи для животных в специально установленных коробках в зоомагазинах города. Поддержка неравнодушных людей помогает спасать жизни братьев наших меньших.

В коробку можно положить корма и лакомства с действующим сроком годности, лекарства, игрушки, лотки, лежанки, миски и другие полезные вещи для животных. На коробке размещена листовка с перечнем необходимых вещей, что поможет тем, кто не знает, что купить для приюта.

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Собаки Животные Балашиха Кошки
24 октября 2024, 14:35
Экскурсия о детстве Александра Пушкина пройдет в Одинцове 27 октября
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Программу для всех возрастов подготовили в парке «Захарово» Одинцовского городского округа. Мероприятия можно будет посетить с 21 по 27 октября.

Экскурсия «Захаровское детство Александра Сергеевича Пушкина» пройдет 27 октября. Посетителей приглашают окунуться в атмосферу дворянского общества конца XVIII века - начала XIX века, а также попробовать себя в играх, которые любили юный Александр Пушкин и его сверстники.

Еще организаторы подготовили захватывающий рассказ о любимых играх дворянского общества. Гости смогут принять участие в различных популярных забавах того времени, например, в игре «Живые картины». Еще одна активность того времени - «Фанты». Участники выполняют задания, которые им выпали по жребию.

Кроме того, в рамках Года семьи в России в парке пройдет познавательная программа «Куклы в жизни детей».

Для детей и взрослых организовали развлекательно-познавательную программу «Приключения в Парке». В Театре сказок пройдет выставка выходного дня «Музей в чемодане». Также в этот день организуют различные мастер-классы.

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Одинцово
24 октября 2024, 14:35
Бесплатный урок по китайскому языку проведут в Центральном парке Ногинска
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Специалисты школ иностранных языков будут учить детей китайскому в Центральном парке Ногинска бесплатно. Помимо этого, для них будут проведены мастер-классы по скорочтению и развитию интеллекта.

В выходные дни для юных гостей парка будет доступна такая опция в 13:00 в камерном зале. Также осенние дни в Богородских парках подготовили для их гостей еще много активностей как в будни, так и в выходные.

Любители активного отдыха могут поучаствовать в северной ходьбе каждую пятницу в 11:00 и 13:00. Для участников будет доступно две дистанции по Глуховскому парку Ногинска и Центральному. Также суббота 26 октября в Центральном парке станет особенно насыщенно: в 8:30 пройдут легкоатлетические забеги, а в 12:00 запланирована детская игровая программа «Осенние забавы».

В воскресенье в Центральном парке Ногинска состоится игровая программа «Сказки осени», а затем пройдет образовательный мастер-класс от детского центра «Сорока Белобока» под названием «Творческая азбука». В парке «Липовая аллея» в Электроуглях юные гости смогут изучить природные явления. В 12.00 состоится детская игровая программа «Радужные приключения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Богородский Парки

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