Глава Наро-Фоминска провел повторный выездной прием жителей в Апрелевке

Основные запросы граждан касались благоустройства и ремонта. Среди них - благоустройство Боровского тракта после строительства в деревне Мамыри, устранение протечек кровли в многоквартирных домах, отсутствие стационарного травмпункта в Апрелевке и предоставление земельных участков ветеранам специальной военной операции.

Социальный блок вопросов в рамках выездной администрации взяли на себя представители окружного Управления № 25 Минсоцразвития Московской области. Они также приняли активное участие в работе и ответили на вопросы граждан.

Выездные встречи администрации с жителями стали важным инструментом для улучшения взаимодействия власти с населением. Они позволяют оперативно решать насущные проблемы и повышать качество жизни жителей Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».