Глава Мытищ проверила строительство школы в ЖК «Пироговская ривьера»

Сейчас рабочие уже завершили важнейший этап - возвели нулевой цикл и полностью забетонировали цокольный этаж. Полсотни специалистов ежедневно трудятся на строительной площадке. Установку индивидуального теплового пункта планируют на март, а летом проведут тестовый запуск отопительной системы.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 600 учащихся будет состоять из трех-четырех этажей и займет площадь 16 900 квадратных метров. Внутри разместятся современные учебные классы, оборудованные компьютерные кабинеты, а также просторные спортивный и актовый залы. Помимо здания школы, особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории: создадут спортивное ядро, обустроят зоны для прогулок и рекреации, а также установят игровые площадки.

Тщательный контроль за строительством новой школы в Мытищах будет продолжаться.