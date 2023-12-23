23 декабря 2023, 13:16

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев провел встречу с жителями

Телеканал «360»
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Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев совместно с представителями Совета депутатов в канун Нового года проводит встречи с активными жителями территориальных отделов. Такие мероприятия помогают улучшить взаимодействие между администрацией округа и населением, а также понять проблемы, с которыми сталкиваются люди.

Во время встречи жители смогли задать интересующие вопросы и внести свои предложения. Кроме того, они получили разъяснения от органов местного самоуправления. Власти отметили, что ни одно обращение не остается без внимания, а вопросы, требующие углубленного изучения, берутся на контроль.

Отметим, что встречи с жителями пройдут во всех округах. Во время их проведения власти подводят итоги уходящего года и обсуждают перспективный планы на будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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Депутаты Новый год Можайск
23 декабря 2023, 01:08
Жителей Подмосковья пригласили на «Рождественскую сказку» на «Серпуховских Мальдивах»
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Пляж на Оке «Серпуховские Мальдивы» с 29 декабря по 8 января станет местом проведения благотворительной новогодней елки «Рождественская сказка Федерации бокса России». Гостей ждут концерты звезд российской эстрады, аттракционы, квесты, подарки и мастер-классы от известных спортсменов.

Перед гостями выступят Клава Кока, Ольга Бузова, Кравц, Отец Фотий с хором «Русский формат» группа NLO (Not Like Others), Султан Лугачев, Мэри Гу, Gayazovs Brothers, просто Лера, Nemiga, Хор Сретенского Монастыря и группа Rasa. Каждый день на сцену поднимется новый артист, чтобы исполнить свои лучшие хиты.

Кроме того, в мероприятии примут участие известные боксеры, которые проведут мастер-классы для всех желающих. Также в программе каток, ледяные горки, спектакли, батуты, катания на лошадях, оленях и упряжках с хаски. Детей ждут дом Деда Мороза со сладкими подарками и избушка Бабы Яги.

«Рождественская сказка Федерации бокса России» начнет работу в ежедневном режиме с 12:00 до 19:00 29 декабря и закончится 8 января. Для посещения мероприятия достаточно просто зарегистрироваться на сайте.

Добраться до «Серпуховских Мальдив» можно на автобусах № 1 от железнодорожной станции «Серпухов» или на автобусе № 2 от Автовокзала, а также на электричке, доехав до станции «Ока».

Мероприятие организует Федерация бокса России при поддержке Правительства Московской области.

Дети Бокс Россия
22 декабря 2023, 21:34
Блогер Влад Кобяков посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»
Артем Малюгин
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Известный российский блогер Влад Кобяков посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия». Мероприятие проводится на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года.

Блогер подчеркнул, что давно реализует совместные проекты с Московской областью и сегодня смог убедиться, что их может быть еще больше.

«Дорогие друзья, посетил стенд Московской области и, как вы знаете мы давно дружим и давно общаемся, реализуем совместные проекты. Сегодня в очередной раз убедился, что этих проектов может быть еще больше», - поделился блогер.

Влад Кобяков рассказал, что во время посещения стенда Подмосковья смог попробовать решить проблемы региона и побывать в роли туриста. Он призвал всех посетить выставку, которая проходит в Москве на ВДНХ.


«Сегодня я попробовал себя и в роли „решателя“ проблем, и в роли туриста по Московской области. Всех приглашаю на эту замечательную выставку, приглашаю на этот стенд. И обязательно на выставку стенда», - подытожил Влад Кобяков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия».

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Блогеры ВДНХ Выставка-форум «Россия»
22 декабря 2023, 20:44
Истринской общеобразовательной школе № 3 присвоили имя поэта Михаила Лермонтова
Министерство территориальной политики Московской области
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Истринская средняя общеобразовательная школа № 3 будет носить имя Михаила Юрьевича Лермонтова. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев 15 декабря.

Школа была построена в 1956 году. С того времени она хранит множество традиций и неразрывно связывает свой путь с творчеством Михаила Лермонтова. Негласно школу с момента ее основания называли «Лермонтовской».

Отметим, что учебное заведение ежегодно отмечает памятные даты, связанные с рождением Лермонтова. Здесь проводятся литературные вечера и выставки. С 1968 года на территории учебного заведения действует литературный музей выставочный зал «Парус». Его экспозиция посвящена жизни великого русского поэта и писателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Истра
22 декабря 2023, 19:02
Детский сад необычной формы на улице Маршала Бирюзова сдали в эксплуатацию в Одинцове
Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Новый детский сад в Одинцове на улице Маршала Бирюзова получил награду — диплом Союза архитекторов России в рамках международной выставки Build School 2019. Дошкольное учреждение построено в форме трехэтажного полузамкнутого кольца.

На прилегающей территории обустроили игровые и спортивные зоны. Здесь установлены футбольно-волейбольная площадка и спортивный комплекс, а также вело-пешеходная дорожка. Свою работу детский сад начнет после новогодних праздников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новое здание детского сада рассчитано на 170 мест. Оно расположено в квартале «Лесной» жилого комплекса «Одинград» и станет частью Одинцовской гимназии № 11. В нем разместили помещение со спальнями, буфет и игровые зоны, физкультурный зал и зал для музыкальных занятий. Дошкольное учреждение смогут посещать дети от двух до семи лет. Всего для воспитанников создано девять групп.

Одинцово Дети Детские сады Ремонтные работы

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