Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев провел встречу с жителями

Во время встречи жители смогли задать интересующие вопросы и внести свои предложения. Кроме того, они получили разъяснения от органов местного самоуправления. Власти отметили, что ни одно обращение не остается без внимания, а вопросы, требующие углубленного изучения, берутся на контроль.

Отметим, что встречи с жителями пройдут во всех округах. Во время их проведения власти подводят итоги уходящего года и обсуждают перспективный планы на будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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