Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев провел встречу с жителями
Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев совместно с представителями Совета депутатов в канун Нового года проводит встречи с активными жителями территориальных отделов. Такие мероприятия помогают улучшить взаимодействие между администрацией округа и населением, а также понять проблемы, с которыми сталкиваются люди.
Во время встречи жители смогли задать интересующие вопросы и внести свои предложения. Кроме того, они получили разъяснения от органов местного самоуправления. Власти отметили, что ни одно обращение не остается без внимания, а вопросы, требующие углубленного изучения, берутся на контроль.
Отметим, что встречи с жителями пройдут во всех округах. Во время их проведения власти подводят итоги уходящего года и обсуждают перспективный планы на будущее.
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