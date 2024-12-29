Глава Можайска вручил новогодний подарок ветерану Отечественной войны

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев поздравил Татьяну Савченкову с Новым годом и вручил ей подарок.

«Наши ветераны - наша гордость! Мне приятно, что в эти предновогодние дня я имею возможность передать вам пожелания здоровья и долгих лет жизни от всех можайцев», - сказал он.

Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Савченкова с 1942 года до Дня Победы, а также еще три последующих года была бойцом 1-го отряда военизированной охраны Западной железной дороги. Она охраняла военный завод в районе Белорусского вокзала и его территорию, проверяла вагоны, груженые техникой и боеприпасами. А после войны Татьяна Савченкова много лет трудилась в токарном цеху Бородинской фабрики культтоваров.