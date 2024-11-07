Глава Можайска наградил сотрудников швейной фабрики к ее 150-летию

Впервые о производстве упоминается в 1919 году, когда швейников в деревне Калачово приглашали на демонстрацию к двухлетию советской власти.

Сначала фабрика располагалась в кирпичном здании, построенном до 1917 года. В 1930 году перешли на электрофицикацию и установили новое оборудование.

«Хочется сказать спасибо всем, кто в любые времена и события, которые происходили в нашей стране, не давали предприятию закрыться и сейчас продолжают эту историю», - сказал глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев.

К 1958 году на производстве трудились 1697 человек. Фабрика стала первой в стране, кто шил форму для школьников. После объединения с мелкими производствами здесь освоили новую размерную сетку.

Сегодня фабрика продолжает выпускать качественную продукцию.

«Не каждое предприятие может похвастаться такой славной историей. Спасибо за ваш огромный труд!» - добавил Денис Мордвинцев.

Глава Можайска Денис Мордвинцев вручил коллективу благодарственные письма и ценные подарки.

Сотрудники трудятся здесь десятки лет. Например, Светлана выполняет три операции. Говорит, что регулярно растет зарплата и появляется новое оборудование.

В настоящее время в коллективе трудятся 190 человек. Предприятие работает стабильно. Производство обеспечено заказами.

«Мы ежегодно вкладываем по два миллиона рублей на закупку оборудования, потому что без этого никак не обойтись. В этом году мы купили машину для втачивания рукавов. Сейчас еще машины приобрели», - рассказал директор «Франт» Анатолий Кулаков.

Последние три года предприятие «Франт» планомерно растет и приглашает новых сотрудников, которые готовы вкладывать душу в швейное дело.

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