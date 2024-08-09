Глава Можайска Мордвинцев вручил детям-сиротам сертификаты на покупку жилья

Павел Малахов и Никита Антоненков окончили школу и поступили в профессиональные учебные заведения. Павел выбрал Спортивно-педагогический колледж при государственном университете спорта и туризма, а Никита - Московский государственный строительный университет.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев поздравил молодых людей с наступлением взрослой жизни и вручил жилищные сертификаты.

«Впереди у ребят приятные хлопоты - выбор и обустройство своего нового дома. Желаю им удачи в будущем и становления как личности!» - сказал Мордвинцев.

В этом году 22 человека, которые остались без попечения родителей, обеспечат жильем. Они смогут выбрать или документ, или готовую благоустроенную квартиру.

Государственный жилищный сертификат - безвозмездная субсидия. Социальная мера реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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