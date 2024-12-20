Глава Можайска Мордвинцев поздравил семью Пащенко с бриллиантовой свадьбой

В повестку последнего в уходящем году заседания Совета депутатов городского округа Мытищи внесли 20 вопросов. Народные избранники обсудили меры социальной поддержки горожан, изменение Устава округа и другие темы.

По словам председателя окружного Совета депутатов Андрея Гореликова, на встрече запустили процесс изменения Устава муниципалитета.

«Приводим его в соответствие с изменившимся законодательством на федеральном и региональном уровнях для того, чтобы он соответствовал всем законодательным актам», - добавил он.

Помимо этого, на совещании приняли положение об единовременной выплате многодетным семьям, имеющим семь и более детей и получившим государственные награды. С начала 2025 года им выплатят единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч рублей.

Глава Мытищ Юлия Купецкая предложила ввести младшим воспитателям ежемесячную доплату в размере 5 000 рублей. Собравшиеся единогласно поддержали решение.

Следующее заседание Совета депутатов городского округа Мытищи состоится в конце января 2025 года. Андрей Гореликов и Юлия Купецкая поблагодарили депутатов за работу. Нескольких народных избранников наградили от имени Московской областной думы. Депутату и волонтеру Григорию Шаповалову вручили нагрудный знак «Отважный», переданный командующим группировкой войск «Центр».